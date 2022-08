Des milliers de personnes en Colombie-Britannique continueront de mourir jusqu’à ce qu’il y ait un approvisionnement sûr en médicaments, selon les défenseurs

Les groupes de défense affirment que la solution pour contrer la principale cause de décès non naturels en Colombie-Britannique est simple : permettre un approvisionnement sûr en médicaments.

Le nombre de surdoses mortelles dans la province est passé de quelques centaines par an à la fin des années 1990 et au début des années 2000 à des milliers ces dernières années. La Colombie-Britannique a appelé une urgence de santé publique en 2016, mais le nombre de décès n’a fait qu’augmenter. En 2021, un nombre record de 2 264 personnes sont mortes, avec 1 095 autres morts au cours des six premiers mois de 2022 seulement.

Une grande partie de cette augmentation est attribuée à l’introduction d’opioïdes synthétiques beaucoup plus puissants, tels que le fentanyl, et à une contamination sans cesse croissante de l’approvisionnement en drogues. Parce que les drogues sont illégales et non réglementées, ceux qui les utilisent ne savent souvent pas à quelle dose ils prennent ou à quoi la dose pourrait être associée.

L’interdiction produit un approvisionnement dangereux, selon les défenseurs et les experts

Les groupes de défense comparent ce qui se passe actuellement à l’interdiction de l’alcool – rendre la substance illégale n’a pas empêché les gens de la consommer, cela a simplement poussé les opérations dans la clandestinité. Cela, à son tour, a stigmatisé la consommation et entraîné des niveaux d’alcool non réglementés dans les boissons.

Comme pour l’alcool, rendre les opioïdes illégaux n’empêchera pas les gens de les utiliser, a déclaré le coordinateur des services de soutien de SOLID, Fred Cameron, lors d’une conférence de presse à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses mercredi (31 août).

“Tout ce que nous devons faire, c’est faire tester les médicaments”, a-t-il déclaré. “Jusqu’à ce que nous fassions cela, les gens continueront de mourir.”

C’est un point de vue soutenu par des experts et le service des coroners de la Colombie-Britannique. En mars, le service a publié un rapport concluant que l’interdiction oblige les gens à accéder à un approvisionnement en médicaments empoisonnés. Le groupe d’experts qui l’a soutenu a appelé à un approvisionnement plus sûr et à des soins davantage fondés sur des preuves.

Les premiers résultats publiés en mars sur une série de programmes pilotes d’approvisionnement sécuritaire en Colombie-Britannique, en Ontario et au Nouveau-Brunswick montrent une diminution du risque de surdose et une diminution de la consommation de drogues illicites chez les participants.

Les groupes de défense prennent les choses en main

Cependant, les mouvements à ce sujet sont beaucoup trop lents pour ceux qui sont en première ligne.

Cet été, le Drug User Liberation Front (DULF) a demandé une exemption à Santé Canada pour leur permettre de gérer un club de compassion et de tester des drogues à grande échelle en Colombie-Britannique. Leur demande a été rejetée fin juillet, mais le cofondateur du DULF, Eris Nyx a déclaré qu’en dépit du fait qu’ils l’exécutaient illégalement depuis lors.

Nyx a déclaré jusqu’à présent qu’ils avaient fourni aux gens 200 grammes de médicaments testés, dont aucun n’a causé de surdose mortelle. Le groupe a également déposé une requête auprès de la Cour suprême du Canada, lui demandant d’annuler la décision de Santé Canada.

“Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes simplement des gens qui se soucient de ceux que nous aimons”, a déclaré Nyx lors de la conférence de presse de mercredi. “Nous ferons tout ce que nous devons, par tous les moyens nécessaires pour assurer leur sécurité.”

À la fin mai, Santé Canada a approuvé une demande d’exemption de décriminalisation du gouvernement de la Colombie-Britannique pour la première fois dans l’histoire du Canada. À compter du 31 janvier, pour une période d’essai de trois ans, les habitants de la Colombie-Britannique seront autorisés à transporter jusqu’à 2,5 grammes cumulatifs d’opioïdes illicites sur eux s’ils sont destinés à un usage personnel.

Les partisans ont cependant qualifié le seuil de 2,5 grammes de trop bas pour de nombreux toxicomanes et incroyablement bas pour quiconque – comme le DULF – cherchant à fournir un approvisionnement sûr.

Consommateurs de drogue, les défenseurs se sentent ignorés

Parmi la douzaine d’orateurs mercredi, tous ont exprimé leur frustration face au gouvernement pour ne pas avoir écouté sérieusement les besoins des usagers de drogues.

“Très, très rarement, notre contribution est réellement mise en œuvre”, a déclaré Tanis Oldenburger, coordinatrice de projet de la Chilliwack Overdose Prevention Society.

Le gouvernement « bidouille » pendant que les groupes communautaires font le travail proprement dit, a ajouté Dylan Griffith de Kootenay Insurrection for Safe Supply.

« Arrête de prétendre que tu sais ce qui est le mieux pour nous. Vous ne le faites pas. Nous le faisons », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration soulignant la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, Sheila Malcolmson, a remercié tous ceux qui sont en première ligne de la crise et a reconnu la nécessité d’une action accrue de la part du gouvernement.

“Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire et nous n’arrêterons pas de travailler tant que nous n’aurons pas inversé le cours de cette crise”, a-t-elle déclaré.

Plus de 10 000 personnes sont décédées depuis que la Colombie-Britannique a déclaré l’approvisionnement en drogues toxiques une urgence de santé publique en 2016. Cette année est sur la bonne voie pour un autre nombre record de décès.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

