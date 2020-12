Les Sydneysiders ont afflué vers les plages bondées pour profiter du premier week-end de soleil d’été.

Les amateurs de plage ont eu du mal à trouver une place de rechange dans le parking ou sur le sable de Bondi alors que le mercure atteignait 31 ° C dimanche à Sydney, six degrés au-dessus de la moyenne de décembre.

Bondi était à pleine capacité à 14 heures, le Waverley Council exhortant les Sydneysiders qui n’étaient pas encore arrivés à repenser leur voyage ou à venir se baigner plus tard dans la journée.

Le temps chaud se poursuit lundi avec un sommet de 30 ° C prévu pour Sydney avant un sursis frais qui verra les températures chuter à un maximum de 22C mardi avec une légère probabilité d’averses prévues.

Ces dames faisaient partie des milliers de personnes qui ont afflué à Bondi Beach pour profiter du soleil du 31 s.

L’emblématique Bondi Beach de Sydney était une mer de bains de soleil et de parasols colorés dimanche

« Un front froid pénétrera dans l’État à partir de lundi, ce qui entraînera un temps plus frais jusqu’à plus tard dans la semaine », a déclaré le prévisionniste du Bureau de météorologie Alex Majchowksy au Daily Mail Australia.

Sydney a atteint 25 ° C samedi avant que les températures ne grimpent dans les années 30 dimanche.

Penrith, dans l’ouest de la ville, a également atteint 31 ° C alors que Camden, Richmond, Bankstown et Sydney Olympic Park enregistrent également plus de 30 températures.

Mais l’endroit le plus chaud en Nouvelle-Galles du Sud dimanche était Casino dans la région des rivières du nord, qui atteignait 40 ° C.

Les sauveteurs de Bondi étaient très occupés à surveiller les nageurs

Bondi Beach est extrêmement fréquentée car les gens profitent du premier week-end de l’été

Il faisait beaucoup plus frais dans d’autres parties de l’Australie, Melbourne et Adélaïde atteignant des sommets de 20 ° C, un degré plus chaud que Hobart.

Dans la capitale de l’Australie du Sud, les intempéries ont provoqué des incendies d’herbe sur l’île Kangourou, et des centaines de résidents ont subi des dommages matériels.

Le feu KI a commencé dans les prairies au nord de Flea Castle Rd vers 15 heures vendredi avant de se propager dans les broussailles.

La météorologue de Sky News, Alison Osborne, a déclaré que les températures pourraient atteindre si bas que la neige pourrait tomber dans les Alpes à Victoria et en Tasmanie.

Mme Osborne a également déclaré qu’une grave vague de chaleur traversait le sud-est du Queensland au cours des prochains jours.

«C’est un samedi et un dimanche dangereux pour les pompiers», dit-elle.

De son côté, Miriam Bradbury, de la BoM, a déclaré qu’il était probable que les températures dans le sud-est du pays seraient jusqu’à 10 ° C inférieures à la moyenne.

Alors que certains Sydneysiders travaillaient sur leur bronzage, d’autres ont échappé à la chaleur torride en plongeant dans la piscine océanique

