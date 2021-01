Qui peut se faire vacciner contre Covid?

Chaque adulte en Grande-Bretagne pourra en obtenir un à moins que les médecins ne le déconseillent. Les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent recevoir le vaccin si les médecins pensent que les avantages l’emportent sur les risques.

Quand vais-je l’obtenir?

Les premières personnes à recevoir les coups seront les 22 millions qui risquent le plus de mourir de Covid et ceux qui travaillent pour le NHS ou dans des maisons de soins. Si vous n’êtes pas sur la liste des priorités, il est peu probable que vous obteniez le jab bien plus tard dans l’année.

Puis-je l’acheter?

Les vaccins sont fournis gratuitement sur le NHS et ne peuvent pas être achetés en privé au Royaume-Uni. Le NHS invitera les gens à se faire vacciner par téléphone, texte ou lettre.

Et si j’avais Covid?

Vous avez toujours besoin du vaccin parce que l’immunité que vous obtenez en cas d’infection n’est que de courte durée.

Avons-nous suffisamment de vaccins?

Nous avons 530 000 doses du vaccin Oxford prêtes à être utilisées, mais 100 millions ont été commandées. Début avril, environ 10 millions de personnes auraient dû être vaccinées. Boris Johnson a promis que «d’ici Pâques … les choses iront beaucoup mieux». Sir Simon Stevens, directeur général du NHS, pense que les 22 millions de personnes les plus vulnérables au virus auront des coups d’ici la fin du printemps.

Combien de personnes ont été vaccinées jusqu’à présent?

Un peu moins d’un million.

Où vais-je l’obtenir?

Il sera disponible dans les cabinets de médecins généralistes, les hôpitaux et les centres de vaccination de masse des sites sportifs et des centres de conférence (voir graphique à droite).

Quels jabs sont disponibles?

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni en a approuvé deux: l’un par Pfizer et BioNTech et l’autre par l’Université d’Oxford et AstraZeneca. Vous ne pourrez pas choisir celui que vous recevrez. Les deux vaccins nécessitent deux doses.

Quel est l’écart entre les doses?

Le deuxième vaccin Pfizer peut être administré trois à 12 semaines après le premier et le vaccin Oxford quatre à 12 semaines plus tard. Le gouvernement a décidé la semaine dernière que l’écart devrait être de 12 semaines, affirmant que « vacciner un plus grand nombre de personnes avec une seule dose évitera plus de décès et d’hospitalisations que de vacciner un plus petit nombre avec deux doses ».

Quelle est l’efficacité des jabs?

Les essais suggèrent que le vaccin Oxford AstraZeneca est efficace à 73% 22 jours après la première dose, passant à 80% si la deuxième dose est prise après 12 semaines. Les essais montrent que le vaccin Pfizer est efficace à 95%.

Combien de temps faut-il pour que les vaccins commencent à agir?

Environ deux semaines.

Le jab signifie-t-il que je peux ignorer les restrictions de niveau local?

Non. Vous serez lié par la loi jusqu’à la levée des restrictions.

Pourquoi le jab d’Oxford accélérera-t-il la vaccination?

Le jab d’Oxford est moins cher – coûte 3 £ la dose, contre 15 £. Il est également fabriqué au Royaume-Uni et ne nécessite pas de stockage à des températures extrêmement basses de -70 ° C, mais peut être conservé dans un réfrigérateur normal.

Les vaccins sont-ils sûrs?

Oui. Les deux ont passé des essais cliniques et ont été testés sur des milliers de personnes.

Les jabs protégeront-ils contre la variante mutante de Covid?

Des tests sont en cours, mais les premières indications sont que les deux protègent contre la dernière variante du virus.

Les enfants recevront-ils un coup?

Non. Les enfants ne sont pas gravement touchés par Covid-19 et ne recevront donc pas de coups.

En tant que catholique romain, dois-je me faire vacciner?

Le vaccin AstraZeneca a été développé à partir de lignées cellulaires provenant de cellules d’un fœtus avorté, mais l’Église catholique a déclaré que les catholiques peuvent recevoir le vaccin en toute bonne conscience et qu’ils ont le devoir de protéger les autres.