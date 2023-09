Des milliers de personnes devraient défiler à New York pour exiger que Biden « mette fin aux combustibles fossiles » : NPR

basculer la légende Michael M. Santiago/Getty Images

Michael M. Santiago/Getty Images

Helen Mancini se souvient de la dernière grande marche pour le climat à New York, lorsque la militante adolescente Greta Thunberg a parlé à une foule de milliers de personnesexigeant que les dirigeants du monde agissent contre le réchauffement climatique.

Mancini était au collège à l’époque. Elle se souvient s’être tournée vers ses parents avec frustration.

« Et je les ai juste regardés et je me suis dit : Comment pourriez-vous ne pas consacrer votre vie à arrêter ça ? » dit-elle.

Mais la vague de protestations des jeunes pour le climat s’est calmée, en partie bloquée par la pandémie.

Aujourd’hui, quatre ans plus tard, les manifestants se rassemblent à nouveau dans la ville, et cette fois Mancini, aujourd’hui âgé de 16 ans, aide à l’organiser.

Cette fois, les manifestants défilent avec un message spécifique pour le président Biden : il est temps pour les États-Unis de s’éloigner du pétrole et du gaz.

« [This] « La marche est très claire sur ce qui doit être fait pour réellement résoudre le problème du climat », a déclaré Jean Su, directeur de la justice énergétique au Centre pour la diversité biologique et l’un des organisateurs de la marche. « Il s’agit en fait de mettre fin aux combustibles fossiles. »

Les manifestants sont faire appel à Biden pour arrêter les approbations fédérales de nouveaux projets de combustibles fossiles, abandonner progressivement les forages pétroliers et gaziers sur les terres publiques et déclarer le changement climatique une urgence nationale. Ils veulent que les États-Unis arrêtent leurs exportations de pétrole et de gaz et passent à une dépendance aux énergies renouvelables.

La combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz reste le principal moteur du réchauffement climatique.

Préparer le terrain pour le « Sommet sur l’ambition climatique »

Les organisateurs espèrent que la marche de dimanche sera la plus grande manifestation climatique aux États-Unis depuis la grève de 2019, qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Manhattan tandis que des millions d’autres manifestaient dans le monde entier.

Cette marche intervient après un été marqué par des événements météorologiques extrêmes exacerbés par le changement climatique, depuis des vagues de chaleur historiques aux États-Unis, en Europe et en Asie, jusqu’aux incendies de forêt meurtriers à Maui et aux inondations catastrophiques du Brésil à la Chine en passant par la Libye.

Et cela arrive quelques jours avant un «Sommet sur l’ambition climatique» organisé par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, visant à faire pression sur les dirigeants mondiaux pour qu’ils s’engagent à réduire plus rapidement les émissions. Guterres a déclaré que seuls les pays qui présentent de nouveaux plans crédibles – y compris l’élimination progressive des combustibles fossiles – seront invités à participer. Biden ne compte pas y assister.

Les scientifiques affirment que le monde doit limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels pour éviter les impacts les plus catastrophiques du changement climatique. Pour atteindre cet objectif, l’ONU affirme que les émissions doivent diminuer de 43 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019, et finalement atteindre « zéro net » d’ici 2050 – ce qui signifie ne pas émettre de nouveaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Dans un rapport publié ce mois-ci, l’ONU a constaté que les pays sont loin d’atteindre leurs objectifs climatiques existants et a averti qu’il existe une « fenêtre de plus en plus étroite » pour agir.

Les militants espèrent que le sommet mettra en lumière le rôle des combustibles fossiles, a déclaré Su.

« Il s’agit d’un point de pression descendant – de la part de l’ONU – et il se heurte à une pression populaire venant de la base aux États-Unis », a-t-elle déclaré.

Défier Biden en tant que « président du climat »

Les organisateurs se disent particulièrement déçus que Biden n’ait pas tenu sa promesse électorale d’arrêter les nouveaux forages sur les terres fédérales. L’administration a approuvé certains projets, notamment le projet Willow, un important développement pétrolier en Alaska, et le Mountain Valley Pipeline, qui transportera du gaz naturel depuis la Virginie occidentale.

« Je pense que la réalité actuelle est que Biden n’a pas été le président climatique qu’il avait promis », a déclaré Alice Hu, chargée de campagne climatique à New York Communities for Change.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a défendu le bilan climatique de Biden, en soulignant la loi sur la réduction de l’inflation de l’année dernière, qui consacre des centaines de milliards de dollars à des incitations aux énergies renouvelables et à d’autres technologies à faibles émissions de carbone.

« Le président Biden a traité le changement climatique comme une urgence – la menace existentielle de notre époque – depuis le premier jour », a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

L’administration a également désigné des millions d’acres de terres publiques comme interdites au développement pétrolier et gazier, et récemment annulation de baux pétroliers et gaziers controversés dans la réserve faunique nationale de l’Arctique.

Mais Hu estime que l’administration doit faire davantage. Elle souligne que les États-Unis restent l’un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz. Et elle soutient que Biden risque de s’aliéner les jeunes électeurs.

« Veut-il être un candidat qui bénéficie d’une forte participation des jeunes dans les États clés, ou veut-il être un candidat qui n’apprécie pas cela ? » » dit Hu.

« Il en va de notre avenir »

Mancini est d’accord. Aujourd’hui étudiante au lycée, elle organise des grèves scolaires avec le groupe de jeunes pour le climat Fridays for Future depuis sa première année. Mais elle dit qu’elle n’a jamais suscité autant d’intérêt de la part des autres étudiants pour son travail que lorsque la nouvelle du projet Willow est devenue virale sur TikTok.

« Le projet Willow est quelque chose que Biden a approuvé, et beaucoup de gens de ma génération savent que Biden l’a approuvé », a déclaré Mancini.

« Cette trahison était si flagrante à ce moment-là », a déclaré Keanu Arpels-Josiah, 18 ans.

Arpels-Josiah a déclaré qu’il s’était porté volontaire pour la campagne Biden 2020 alors qu’il était encore au collège, parce qu’il pensait que Biden serait un « président du climat ». Maintenant, il marche pour faire pression sur ce président.

Dans les jours qui ont précédé la marche, Arpels-Josias a été très occupé. Il s’est rendu à Washington, DC, pour un rassemblement sur les marches du Capitole et a rencontré des responsables de l’ONU. Il est en retard dans ses devoirs et stressé de savoir quand ils seront terminés. Concilier lycée et organisation climatique est un défi. Mais, dit-il, il n’a pas l’impression d’avoir le choix.

« J’ai la capacité d’agir, et si vous avez la capacité d’agir, vous avez la responsabilité de tous ceux qui n’ont pas cette capacité d’agir », a déclaré Arpels-Josiah.

« Et aussi, c’est personnel », a-t-il déclaré. « Il en va de notre avenir. »

Michael Copley de NPR a contribué à ce rapport.