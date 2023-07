Des milliers de personnes descendent dans les rues de Gaza dans une rare manifestation publique de mécontentement envers le Hamas

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Plusieurs milliers de personnes sont brièvement descendues dans les rues de la bande de Gaza dimanche pour protester contre les pannes de courant chroniques et les conditions de vie difficiles, offrant une rare manifestation publique de mécontentement envers le gouvernement du Hamas du territoire. Les forces de sécurité du Hamas ont rapidement dispersé les rassemblements.

Des marches ont eu lieu dans la ville de Gaza, dans la ville méridionale de Khan Younis et dans d’autres endroits, scandant « quelle honte » et brûlant des drapeaux du Hamas à un endroit, avant que la police n’intervienne et ne disperse les manifestations.

La police a détruit les téléphones portables des personnes qui filmaient à Khan Younis, et des témoins ont déclaré qu’il y avait eu plusieurs arrestations. Des dizaines de jeunes partisans et opposants du Hamas se sont brièvement affrontés en se lançant des pierres.

Les manifestations étaient organisées par un mouvement populaire en ligne appelé « alvirus alsakher », ou « le virus moqueur ». On ne savait pas immédiatement qui était derrière le mouvement.

Le Hamas dirige Gaza d’une main de fer, interdisant la plupart des manifestations et réprimant rapidement les manifestations publiques de dissidence.

Le groupe militant islamique a pris le contrôle de Gaza en 2007 aux forces du président palestinien Mahmoud Abbas, incitant Israël et l’Égypte à imposer un blocus paralysant sur le territoire. Israël affirme que le bouclage est nécessaire pour empêcher le Hamas, qui ne reconnaît pas le droit à l’existence d’Israël, de renforcer ses capacités militaires.

Le bouclage a dévasté l’économie de Gaza, fait monter en flèche le chômage et entraîné de fréquentes coupures de courant. Pendant la vague de chaleur actuelle, les gens ont reçu quatre à six heures d’électricité par jour en raison de la forte demande.

« Où est l’électricité et où est le gaz ? » criaient les foules à Khan Younis. « C’est dommage. C’est dommage. »

Les manifestants ont également critiqué le Hamas pour avoir déduit des frais d’environ 15 dollars des allocations mensuelles de 100 dollars accordées aux familles les plus pauvres de Gaza par le riche État du Golfe du Qatar.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat des autorités du Hamas.

The Associated Press