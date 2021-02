Une grève nationale a débuté en France, les travailleurs du secteur public exigeant de meilleurs salaires et conditions de travail et condamnant le soutien bâclé du gouvernement au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

La grève a commencé dans toute la France jeudi après avoir été appelée par la Confédération générale du travail (CGT), l’un des plus grands syndicats du pays. D’autres syndicats y ont adhéré – dont la Fédération Syndicale Unitaire et Solidaires – ainsi que des groupes d’étudiants et des organisations de jeunesse.

Des milliers de travailleurs sont descendus dans les rues de Paris et ont défilé dans le centre-ville. Les manifestants portaient une grande bannière de lecture «Emplois, salaires, temps de travail, retraites … relançons le social», des séquences vidéo de la scène montrent.

Les manifestants ont exhorté le gouvernement français à allouer davantage de fonds à l’éducation et aux services publics dans le cadre du plan de relance du Covid-19. Leurs revendications ont également porté sur les taux de chômage qui ont augmenté au milieu de la pandémie, les syndicats exhortant le gouvernement à s’abstenir de nouvelles suppressions d’emplois.

La police a surveillé de près les manifestations et, bien que certains manifestants aient allumé des fusées éclairantes et d’autres pièces pyrotechniques pendant les manifestations, aucun incident majeur ou échauffourée avec la police n’a été signalé immédiatement.

Départ à Paris de la mobilisation interprofessionnelle à l'appel des syndicats Solidaires, CGT et FSU pour la préservation et le développement de l'emploi et des ServicesPublics et contre la précarité. Le parcours est de République à Nation.

De plus petits rassemblements ont également eu lieu dans d’autres villes françaises. À Toulouse, des centaines de manifestants ont défilé dans les rues de la ville avec des banderoles réclamant de meilleurs salaires et condamnant l’instabilité économique.



Départ du cortège de manifestation intersyndicale pour la grève générale à Toulouse. De nombreux corps de métiers dont l'emblème.

Les choses se sont aggravées dans la ville de Rennes, au nord-ouest, où la police a tenté de disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes, ont rapporté les médias locaux.

La police a également tourné un canon à eau à haute pression sur les manifestants, des images diffusées en ligne.

FRANCE: Tension en cours … à Rennes un canon à eau disperser les manifestants

