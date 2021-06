Des milliers de personnes descendent à Miami pour glorifier Bitcoin

MIAMI – Il y avait de l’argent dans l’air. Des mots à la mode ont flotté, comme NFT, BTD, blockchain, jeton. Il y avait une énergie folle.

Et il y avait de la chaleur – une chaleur humide et collante du sud de la Floride ; le genre dont tous les Californiens et les New-Yorkais qui ont déménagé à Miami pendant le marasme hivernal de la pandémie ont été mis en garde. Le genre généré par des milliers et des milliers de personnes se réunissant pour adorer à l’autel des crypto-monnaies.

Telle était l’ambiance à Bitcoin 2021, un rassemblement occasionnel d’amateurs de monnaie numérique dirigé par un magazine nommé d’après la crypto-monnaie. L’événement de l’an dernier avait été reporté. Mais vendredi et samedi, au moins 12 000 personnes sont descendues à Miami pour rattraper le temps perdu, affluant vers la plus grande conférence Bitcoin au monde et la première grande conférence commerciale en personne depuis le début de la pandémie.