Des milliers de personnes déplacées alors que de fortes pluies de mousson ravagent le nord-est de l’Inde, le changement climatique étant considéré comme un facteur

Des dizaines de milliers de personnes ont trouvé refuge dans des camps de secours gérés par le gouvernement alors que de fortes pluies de mousson frappent des villages du nord-est de l’Inde, et une personne est décédée dans les eaux de crue cette semaine, a annoncé vendredi une agence de secours gouvernementale.

L’État d’Assam est en alerte rouge et se prépare à d’autres averses ce week-end en évacuant les habitants des zones basses.

Près de 14 000 personnes vivent actuellement dans 83 camps de secours gérés par le gouvernement de l’État d’Assam dans 20 des 31 districts de l’État, a indiqué l’agence de gestion des catastrophes de l’État dans un communiqué. Dans l’ensemble, près de 500 000 personnes ont été touchées par les inondations de la mousson dans l’État.

« Nous sommes tout à fait prêts à faire face à la situation avec nos agences de secours déployées dans les endroits vulnérables et les plus touchés », a déclaré GD Tripathi, un responsable du gouvernement de l’État.

L’un des plus grands fleuves d’Asie, le Brahmapoutre, déborde chaque année. Il parcourt 800 milles à travers l’État d’Assam avant de traverser le Bangladesh, qui partage une frontière de 160 milles avec l’État d’Assam.

Des coulées de boue déclenchées par de fortes pluies se sont produites dans plusieurs parties des États d’Assam et du Sikkim, selon le communiqué.

Dans l’État voisin de Meghalaya, une coulée de boue a démoli un mur d’enceinte d’un grand stade de sport, endommageant plusieurs véhicules qui y étaient garés, ont rapporté les médias.

En 2022, les inondations en Inde et au Bangladesh ont fait plus d’une douzaine de morts et des millions de sans-abri.

Les pluies annuelles de mousson ont frappé la région en juin-septembre. Les pluies sont cruciales pour les cultures pluviales plantées pendant la saison mais causent souvent des dégâts importants.

Le schéma des moussons a changé depuis les années 1950, avec des périodes de sécheresse plus longues entrecoupées de fortes pluies, selon Roxy Mathew Koll, climatologue à l’Institut indien de météorologie tropicale de Pune. Les scientifiques affirment que le changement climatique est un facteur à l’origine des pluies irrégulières qui déclenchent des inondations sans précédent au Bangladesh et dans le nord-est de l’Inde, tuant des dizaines de personnes et rendant la vie misérable à des millions d’autres.