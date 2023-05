Des milliers de personnes défilent en silence en Serbie après des tirs de masse

BELGRADE, Serbie – Des milliers de personnes ont défilé en silence lundi en Serbie dans une grande vague de chagrin et de colère contre le gouvernement populiste et sa réaction après deux fusillades de masse la semaine dernière qui ont fait 17 morts et 21 blessés, dont de nombreux enfants.

Les rassemblements à Belgrade et dans la ville septentrionale de Novi Sad ont été surnommés « la Serbie contre la violence ». Ils ont été convoqués par des partis d’opposition, qui ont exigé la démission des ministres du gouvernement et le retrait des licences aux médias grand public contrôlés par l’État qui promeuvent la violence et accueillent souvent des criminels de guerre condamnés et des personnalités du crime dans leurs programmes.

Après la fin officielle de la manifestation, certains des manifestants ont scandé des slogans contre le président serbe de plus en plus autocratique, Aleksandar Vucic, exigeant qu’il démissionne, alors qu’ils passaient devant le siège du gouvernement à Belgrade.

La fusillade – mercredi à Belgrade dans une école primaire et jeudi dans une zone rurale au sud de la capitale – a laissé la nation stupéfaite. Ils ont déclenché des appels pour encourager la tolérance et débarrasser la société des discours de haine généralisés et d’une culture des armes à feu issue des guerres des années 1990.

Le ministre de l’Éducation Branko Ruzic a présenté sa démission dimanche et les autorités ont lancé une campagne de répression, mais l’opposition a déclaré que c’était trop peu, trop tard.

Il n’y avait aucune estimation officielle des foules qui ont afflué dans les rues du centre de Belgrade lundi soir, mais les observateurs ont décrit le rassemblement comme le plus important depuis des années contre Vucic et son gouvernement. À Novi Sad, les participants ont tenu une banderole sur laquelle était écrit « Tout doit s’arrêter » et ont jeté des fleurs dans le Danube pour commémorer les personnes tuées dans la fusillade.

PHOTOS : la police se déploie dans les écoles de Serbie alors que le plan de l’opposition défile

« Nous devons réapprendre à nous parler et à créer un avenir sain … pour nourrir la beauté de la vie, de l’art, de la science et de l’humanité », a déclaré Biljana Stojkovic, dirigeante du parti de gauche Zajedno, ou Ensemble. . « Les pires d’entre nous sont au pouvoir depuis une décennie entière, et ils ont imposé les normes de l’agression, de l’intolérance, du crime et du mensonge. »

L’une des plus grandes manifestations antigouvernementales de ces dernières années en Serbie a également reflété à quel point la nation a été secouée par les fusillades.

Dans la foulée, les populistes au pouvoir ont réagi avec fureur en accusant l’opposition d’utiliser la tragédie à des fins politiques. Vucic a déclaré que la manifestation de l’opposition était « erronée » et « mauvaise pour l’État ».

La fusillade dans une école de mercredi était la première de l’histoire récente de la Serbie. Un garçon de 13 ans a pris les armes de son père et a ouvert le feu sur l’école qu’il fréquentait au cœur de Belgrade, tirant sur ses camarades et tuant sept filles, un garçon et un gardien d’école.

Un jour plus tard, un homme de 20 ans a utilisé une arme automatique lors d’une fusillade dans deux villages du centre de la Serbie, tuant au hasard huit personnes et en blessant 14. Les procureurs ont déclaré qu’il avait avoué les meurtres et déclaré qu’il voulait semer la peur. parmi les résidents, ont rapporté les médias d’État.

Plus tôt lundi, la police s’est déployée dans les écoles de toute la Serbie dans le but de rétablir un sentiment de sécurité ébranlé alors que les enfants retournaient en grande partie en classe. Des équipes d’experts ont été envoyées avec le soutien de l’agence des Nations Unies pour l’enfance UNICEF, offrant un soutien et des conseils aux enfants, à leurs parents et aux enseignants.

Des milliers de personnes ont allumé des bougies et laissé des messages, des jouets et des fleurs pour commémorer les victimes. Lundi, un policier s’est tenu en silence à l’entrée de l’école Vladislav Ribnikar, où les élèves devraient progressivement revenir mercredi.

Lundi également, les personnes qui possèdent des armes à feu sans licence peuvent commencer à les remettre aux postes de police sans sanction. Parmi les autres nouvelles mesures de contrôle des armes à feu, citons un moratoire sur les nouvelles licences, un contrôle strict des licences existantes et le durcissement des règles de possession d’armes à feu, qui, selon les responsables, laisseront de nombreux propriétaires actuels d’armes à feu sans armes.

Des enquêtes internationales indépendantes ont placé la Serbie parmi les premiers pays d’Europe pour la possession d’armes à feu par habitant. Le contrôle des armes à feu est lâche depuis les guerres yougoslaves des années 1990, lorsque beaucoup ont ramené des armes des champs de bataille.

Vucic a déclaré qu’il y avait environ 400 000 propriétaires d’armes à feu enregistrés en Serbie, mais que beaucoup d’autres possèdent des armes illégalement.

La Serbie n’a jamais assumé son rôle dans le conflit contre d’autres groupes ethniques de l’ex-Yougoslavie. Les sentiments de droite et nationalistes ont augmenté et les criminels de guerre sont considérés comme des héros plutôt que comme des méchants, nombre d’entre eux conservant des rôles publics après avoir purgé leur peine.

Lundi, un groupe d’activistes a peint un cœur rouge sur une peinture murale honorant le commandant de l’armée serbe de Bosnie en temps de guerre, Ratko Mladic, qui purge une peine de prison à vie pour génocide en Bosnie suite à une condamnation par un tribunal de l’ONU. La peinture murale, située à quelques pâtés de maisons de l’école où la fusillade a eu lieu, a refait surface il y a des mois et les tentatives précédentes pour l’enlever ont été contrecarrées par des voyous masqués.

Dusan Stojanovic a contribué à ce rapport.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le ministre de l’Éducation a remis sa démission dimanche et non mercredi.