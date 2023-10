Des milliers de personnes défilent dans le Westside de Los Angeles en solidarité avec Israël

Agitant des drapeaux israéliens et brandissant des images de personnes soupçonnées d’avoir été kidnappées par des combattants du Hamas, des milliers de manifestants pro-israéliens ont défilé dimanche vers le Musée de la Tolérance, appelant à la fin de l’effusion de sang.

La manifestation a commencé en milieu de matinée au Young Israel de Century City, avec des manifestants – dont beaucoup étaient drapés de drapeaux israéliens – marchant vers le Musée de la Tolérance, où des politiciens, des dirigeants communautaires et d’autres ont exprimé leur solidarité avec Israël.

« Le moment est venu pour le monde de se réveiller et d’affronter les terroristes », a déclaré le rabbin Marvin Hier, fondateur, directeur général et président du Centre Simon Wiesenthal, qui a organisé l’événement avec des dizaines d’autres groupes. « Tenons tête aux terroristes comme nous avons tenu tête à Hitler », a-t-il déclaré à la foule.

Los Angeles abrite la deuxième plus grande population juive au monde en dehors d’Israël. Le quartier Pico-Robertson, où s’est déroulée la marche, est un pôle majeur pour la communauté juive de la ville.

Des manifestants de tous âges – certains poussant des poussettes, d’autres comptant sur des déambulateurs – se sont dirigés vers l’ouest le long du boulevard Pico, avec des groupes de manifestants chantant ou s’arrêtant pour prendre des selfies parmi la foule.

Un groupe présent à l’événement, brandissant une banderole surdimensionnée représentant les visages de dizaines de personnes portées disparues lors de l’attaque du Hamas contre un quartier israélien et un festival de musique, a scandé « Ramenez nos bébés ».

Shabnam Levy, un habitant de l’ouest de Los Angeles, portait l’une des nombreuses pancartes « ENLEVÉ » qui avaient été distribuées à la foule et placardées sur les arbres, les lampadaires et les abribus.

Celui qu’elle tenait dans ses mains contenait une photo d’un couple et le message selon lequel Gad Haggai, 73 ans, et Judih Lynne Weinstein, avaient été kidnappés à leur domicile.

« J’aimerais pouvoir porter tous les signes de tous les otages », a-t-elle déclaré. « Je veux juste que le monde sache qu’il y a des civils innocents détenus par une organisation terroriste. Et nous voulons qu’ils soient tous libérés et nous reviennent en un seul morceau, indemnes et intacts. »

La semaine dernière, Israéliens, Juifs, Palestiniens et autres habitants de Los Angeles ont exprimé leur inquiétude et leur angoisse face au sort de leurs proches au Moyen-Orient. Plus de 4 000 Israéliens et Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, jour où le Hamas a lancé son attaque surprise contre Israël.

Les images poignantes de la mort de civils, des enlèvements et de l’exode palestinien ont ravivé de profonds traumatismes historiques.

Un jour avant la marche, des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés près du consulat israélien à l’ouest de Los Angeles pour condamner les bombardements aériens israéliens en cours sur la bande de Gaza en représailles à l’attaque du Hamas il y a une semaine. Cette manifestation était l’une des nombreuses manifestations organisées dans les grandes villes du monde pour appeler à la fin de la violence.

Cette manifestation a été brièvement interrompue par une petite foule de contre-manifestants pro-israéliens, dont l’un a tiré du gaz poivré, blessant un photographe du Times.

Les troupes israéliennes se sont massées le long de la frontière de Gaza, car elles semblent se préparer à une invasion terrestre dans le but de démanteler le Hamas. Les Palestiniens ont reçu l’ordre d’Israël de fuir le nord de Gaza, où vivent plus d’un million de personnes, faisant craindre une crise humanitaire massive.

Les Palestiniens ont déclaré qu’ils craignaient une répétition de la Nakba, ou « catastrophe », lorsqu’environ 700 000 personnes ont fui ou ont été expulsées de ce qui est aujourd’hui Israël pendant la guerre de 1948 qui a entouré la création de l’État.

Les organisateurs de l’événement de dimanche ont décrit à plusieurs reprises l’attaque du 7 octobre comme la journée la plus sanglante pour la population juive mondiale depuis l’Holocauste, lorsque 6 millions de Juifs ont péri dans l’Allemagne nazie.

« Je suis ici aujourd’hui pour vous dire qu’en 1939, nous ne pouvions pas riposter », a déclaré Israel Bachar, consul général d’Israël dans le sud-ouest du Pacifique, dans son discours à la foule. « En 2023, nous pouvons et nous le ferons. »

Cathy Lawrence, qui vit dans le quartier de Pico-Robertson à Los Angeles, a déclaré qu’elle avait rejoint la marche pour montrer son soutien à Israël et son « dégoût pour le terrorisme ». Elle a déclaré qu’au cours de la semaine dernière, elle avait ressenti le choc, la peur, la tristesse et le découragement – ​​non seulement à cause de l’attaque initiale, mais aussi à cause des manifestations qui ont visé Israël ces derniers jours.

« Quand des choses comme celles-ci arrivent, cela me fait penser que le monde déteste les Juifs », a-t-elle déclaré. « Et c’est vraiment difficile pour moi d’accepter que le monde irait bien si nous partions tous. »

Lawrence, qui travaille comme directrice de production, a déclaré que la marche était pour elle un moyen de contribuer à une démonstration de force.

Ellen Hurwitz, 56 ans, a déclaré avoir entendu un certain nombre d’amis en Israël dont les enfants ont été déployés ces derniers jours dans le cadre de la guerre à Gaza.

« Faire une marche aujourd’hui est le peu que je puisse faire pour aider », a déclaré le résident de North Hollywood.

Le conflit entre Israël et le Hamas a suscité des protestations, exacerbé les tensions sur les campus universitaires et même mis à l’épreuve les relations intimes.

Le président Biden a condamné avec force le groupe militant basé à Gaza et soutenu Israël. Lors du rassemblement de dimanche, la lieutenante-gouverneure de Californie, Eleni Kounalakis, a fait écho à ce soutien.

« Israël a le droit, mais plus important encore, Israël a le devoir de se protéger et de protéger son peuple et de tenir le Hamas pour responsable de ces crimes indescriptibles contre l’humanité », a-t-elle déclaré.

Greta Angert, une psychothérapeute de 48 ans, a déclaré qu’elle était venue dimanche pour montrer son soutien au droit d’Israël à exister – et au droit du peuple juif d’avoir la possibilité d’aller à l’école, d’aimer ses enfants et de « pouvoir marcher en toute sécurité ». » dans la rue.

« Je veux la même chose pour le peuple palestinien », a-t-elle déclaré.

Associated Press a contribué à ce rapport.