Les partis d’opposition ont appelé à la démission du gouvernement après deux fusillades de masse la semaine dernière

Des rassemblements de masse à Belgrade et à Novi Sad lundi ont exigé que le gouvernement fasse quelque chose, après que 17 personnes – dont huit enfants – sont mortes dans deux fusillades de masse la semaine dernière. Les militants de l’opposition ont profité de la manifestation pour exiger la démission d’autres responsables gouvernementaux, après le départ du ministre de l’Éducation.

Des manifestants ont défilé dans les rues de la capitale sous le slogan « La Serbie contre la violence. Les militants qui prétendaient parler en leur nom ont appelé à « mettre fin à la promotion de la violence dans les médias et en public », le limogeage de l’actuel organe de régulation des médias et la censure de certains médias.

Mercredi dernier, un élève de 13 ans de l’école primaire Vladislav Ribnikar de Belgrade a tué par balle huit de ses camarades de classe et un agent de sécurité, tout en blessant six autres élèves et un enseignant. Jeudi soir, huit autres personnes ont été tuées et 14 blessées dans la municipalité voisine de Mladenovac. Le tireur présumé a été arrêté après une chasse à l’homme de huit heures.

Le ministre de l’Education Branko Ruzic a démissionné dimanche. Les militants ont également exigé la démission du ministre de la police Bratislav Gasic et du directeur du service de sécurité du BIA Aleksandar Vulin.

Le président Aleksandar Vucic a déjà proposé une série de mesures, notamment la confiscation des armes à feu non enregistrées, des contrôles plus stricts sur les licences d’armes à feu et une répression des médias et des contenus en ligne qui promeuvent ou glorifient la violence.

Dans une interview lundi soir, Vucic a critiqué les partis d’opposition pour avoir détourné le chagrin des Serbes pour faire avancer leur propre programme, les appelant « la pire lie de la politique, comme en 2000 », en référence à la révolution des couleurs soutenue par les États-Unis.

Les manifestants les plus virulents étaient « ouvertement anti-serbe » Vucic a déclaré sur Happy TV – l’un des médias que l’opposition veut censurer.

« Les enfants sont sur les réseaux sociaux, ils jouent bizarrement Jeux, » il a dit. « Nous devons trouver une solution, mais je n’accepterai aucune forme de censure. » Vucic doutait également que les émissions de téléréalité soient la cause profonde de la violence, puisque leur public principal était âgé de 55 ans et plus, mais a ajouté qu’il était prêt à envisager de les réglementer davantage.

La police serbe a annoncé une amnistie d’un mois pour avoir remis des armes illégales, qui se poursuivra jusqu’au 8 juin. Le premier jour de la campagne, les citoyens ont rendu 1 500 armes à feu, près de 50 000 cartouches et environ 100 grenades à main, roquettes- grenades propulsées et autres engins explosifs, a indiqué la police dans un communiqué.