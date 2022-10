Des milliers de personnes défilent contre la misère économique à Paris

Les manifestations ont eu lieu dans un contexte de hausse de l’inflation et de pénurie de carburant

Des foules massives de manifestants sont descendues dans les rues de Paris dimanche pour exprimer leur mécontentement face à la hausse du coût de la vie. Cela survient alors que le plus grand syndicat du pays poursuit une grève dans les raffineries qui a fermé des stations-service à travers le pays.

La manifestation était organisée par Jean-Luc Melenchon, ancien candidat à la présidence et chef du parti de gauche La France insoumise (LFI). Un certain nombre d’autres partis et organisations de gauche ont participé, certains appelant le président Emmanuel Macron à prendre des mesures plus fortes contre le changement climatique.

Cependant, les préoccupations économiques sont d’abord et avant tout dans l’esprit des manifestants. “Ce n’est pas la marche de M. Mélenchon”, a déclaré le dirigeant de LFI à France 3 dimanche matin. “C’est une marche des gens qui ont faim, qui ont froid et qui veulent être mieux payés.”

“La hausse des prix est insupportable” a déclaré à l’AFP la députée LFI Manon Aubry. “C’est la plus grande perte de pouvoir d’achat en 40 ans.”

#France Paris #Marche16Octobre Manifestations contre le coût de la vie élevé pic.twitter.com/AWEU42MDc4 – NiCoLeEliSei (@NiCoLeEliSei1) 16 octobre 2022

Le taux d’inflation de la France s’élève actuellement à 6 %, tandis que presque tous les secteurs industriels du pays ont enregistré une baisse d’activité en raison de la hausse des coûts de l’énergie, en grande partie en raison de la sanction par l’UE des combustibles fossiles russes à la suite du lancement de l’opération militaire de Moscou en Ukraine. Avec la flambée des factures énergétiques des ménages, le bois de chauffage est à nouveau demandé en France et des coupures de courant sont annoncées.

Des affrontements entre des radicaux d’extrême gauche – un élément régulier des manifestations françaises – et des policiers ont été signalés, la police anti-émeute tirant des gaz lacrymogènes pour maîtriser les émeutiers vêtus de noir.

‼️🇫🇷 Affrontements à Paris : des milliers de Français protestent contre l’effondrement de l’économie amélioré par les mesures anti-russes.

1/2 pic.twitter.com/DJY5iSXxx4 — Grenouille sans cervelle (@BrainlessFrogz) 16 octobre 2022

Au milieu des manifestations, le syndicat français CGT poursuit les grèves dans les raffineries de pétrole, exigeant des augmentations de salaire pour les travailleurs. Les grèves, qui durent depuis trois semaines, ont provoqué des pénuries et des rationnements dans les stations-service. GCT a annoncé samedi avoir rejeté une offre salariale du géant pétrolier TotalEnergies.