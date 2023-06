Des milliers de personnes défilent au défilé de la Gay Pride à Jérusalem dans le cadre d’une « lutte commune pour les droits des LGBTQ et la démocratie » | Nouvelles du monde

Des milliers de personnes se sont jointes à un défilé de la fierté à Jérusalem pour la première fois sous le nouveau gouvernement de droite du pays, pour célébrer l’amour sous toutes ses formes et lutter pour les droits de l’homme.

Jeudi, les gens se sont rassemblés pour défiler dans les rues de la ville conservatrice, entourée par la sécurité et par la police.

Alors que la fracture politique grandit dans le pays, Israël s’est retrouvé dans un bras de fer entre ceux qui veulent préserver les valeurs libérales d’Israël et ceux qui cherchent à le faire évoluer vers un conservatisme plus religieux.

de Jérusalem La marche est généralement plus modérée que celle de Tel-Aviv, où des dizaines de milliers de partisans de la Pride se déversent souvent dans les rues pour une célébration importante.

Mais le défilé à Jérusalem a attiré de grandes foules dans une démonstration de force contre le gouvernement et son plan de refonte du système judiciaire.

« Il s’agit des droits et des droits de l’homme »

S’adressant à la foule dans un discours, le leader de l’opposition, Yair Lapid, a déclaré : « Il n’y a pas une lutte en Israël pour la démocratie, et une autre pour LGBTQ+ droits.

« C’est le même combat, contre les mêmes ennemis, au nom des mêmes valeurs. »

Tom Nides, l’ambassadeur des États-Unis en Israël, qui s’est également joint à la marche de jeudi, a déclaré qu’il ne trouvait pas la parade « controversée ».

Il a ajouté: « Je ne trouve pas cela controversé d’une manière ou d’une autre.

« Il s’agit des droits et des droits de l’homme, et c’est ce qui rapproche l’Amérique et Israël. »

Voici ce que vous devez savoir sur le gouvernement israélien et les droits LGBTQ

premier ministre de Benjamin Netanyahou Le gouvernement est composé de partis ultranationalistes et ultra-religieux qui s’opposent ouvertement à l’homosexualité.

Dans le passé, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a déclaré qu’il était un « fier homophobe ».

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, était un incontournable des défilés de la fierté, rejoignant un groupe de manifestants qui s’opposaient à la marche.

Avi Maoz, un sous-ministre ayant autorité sur certains contenus éducatifs, a déclaré qu’il souhaitait que la légalité du défilé de la fierté de Jérusalem soit examinée.

Mercredi, M. Ben-Gvir a déclaré qu’il y aurait une présence policière « massive » pour garder ceux qui défilaient dans le défilé et a souligné qu’il soutenait la liberté d’expression, malgré ses opinions antérieures.

« Ce sera le devoir de la police de protéger, de garder et de s’assurer que même si le ministre n’est pas d’accord avec le défilé, la sécurité des marcheurs passe avant tout », a ajouté M. Ben-Gvir.

La police israélienne a déclaré que plus de 2 000 officiers avaient été déployés le long du parcours du défilé.

Cependant, de nombreuses personnes n’étaient pas satisfaites de M. Ben-Gvir et lui ont scandé « la honte » alors qu’il marchait sur la touche pour ce qu’il a qualifié de visite pour surveiller la sécurité.

Israël est généralement tolérant envers la communauté LGBTQ+. Ceci est considéré comme rare au Moyen-Orient – où l’homosexualité est largement considérée comme taboue et est interdite dans certains endroits.

Les membres de la communauté LGBTQ+ servent ouvertement dans l’armée et le parlement israéliens, et de nombreux artistes et artistes populaires sont ouvertement homosexuels.

Cependant, les militants disent qu’il y a un long chemin vers la pleine égalité.