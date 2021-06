Des milliers de personnes défilent à New York pour célébrer le défilé de la fierté LGBTQ en pleine pandémie

Le défilé annuel de la fierté LGBTQ de New York s’est tenu pratiquement pour la deuxième année consécutive dimanche en raison de la pandémie, mais cela n’a pas empêché des milliers de personnes de marcher, de célébrer et de faire sentir leur présence lors d’une série d’événements autour de la ville. Le principal défilé de la fierté de la ville de New York, qui attire généralement des foules de participants et de spectateurs, a été présenté comme une émission télévisée spéciale, car les restrictions pandémiques désormais levées étaient toujours en vigueur au moment de sa planification. Dans une vidéo préenregistrée diffusée pendant l’événement, l’acteur Wilson Cruz, l’un des grands maréchaux du défilé, a déclaré : « La fierté pour moi concerne la façon dont nous travaillons sérieusement pour nous inclure tous, à travers le spectre des identités, dans notre lutte pour liberté et libération.

Lors d’une journée marquée par des températures élevées et un soleil radieux, des foules se sont rassemblées dans la ville, à PrideFest, une foire de rue avec des vendeurs, de la nourriture et des divertissements à Manhattan ; à Herald Square, où une soirée dansante était prévue, et à Washington Square Park, où des vidéos publiées en ligne montraient une soirée bruyante en cours. Des feux d’artifice, de la musique et de la nourriture ont été préparés pour le quai 45 dans le parc de la rivière Hudson.

Sean Gannon de Maplewood, New Jersey, était présent avec son mari et ses deux fils de 3 ans.

« C’est une chose tellement importante pour eux de voir qu’ils ont deux pères et qu’il y a d’autres personnes qui ont deux mères, deux pères, des pères célibataires, des mères célibataires », a déclaré Gannon à WCBS Radio. « Les familles sont constituées de différentes manières, c’est donc vraiment génial de pouvoir partager cette expérience avec elles aujourd’hui. »

Pour les personnes cherchant à manifester pour les droits des LGBTQ, la Reclaim Pride Coalition a organisé sa troisième marche de libération queer de Bryant Park au Stonewall National Monument et à Washington Square Park. L’événement de la marche de libération n’autorise pas la participation de la police ou des entreprises.

Les défilés de la fierté gaie de New York ont ​​commencé en 1970 pour commémorer le soulèvement de Stonewall en 1969, qui a commencé après une descente de police dans un bar gay de Manhattan.

Le Stonewall Inn est toujours là, maintenant sous différents propriétaires.

