Des milliers de personnes défient l’armée au Myanmar pour poursuivre les manifestations contre le coup d’État

Des milliers de personnes au Myanmar ont défié l’interdiction des manifestations pour continuer à protester contre le coup d’État militaire qui a eu lieu le 1er février.

Dans la ville de Yangon, les gens portaient des banderoles dénonçant la prise de contrôle du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

D’autres manifestations ont été organisées à Mandalay et dans la capitale, Naypyitaw, ainsi que dans des régions plus reculées dominées par des minorités ethniques.

Certains manifestants portaient des pancartes exhortant les gens à boycotter les entreprises liées à l’armée.

Les manifestants accusent la Chine de soutenir le coup d’État. Les États-Unis ont condamné l’armée et imposé des sanctions en réponse.

“Le mouvement de désobéissance civile et les manifestations montrent que le peuple du Myanmar veut la démocratie. Nous sommes avec eux”, a déclaré un communiqué sur le compte Twitter de l’ambassade américaine.

On estime que huit jours de manifestations de rue ont attiré des centaines de milliers de personnes dans les rues malgré la menace de six mois d’emprisonnement pour violation d’un ordre interdisant les rassemblements de cinq personnes ou plus.

Le même ordre impose un couvre-feu de 20h à 4h.

Les manifestants ont également des raisons de craindre pour leur sécurité personnelle, la police ayant utilisé des balles en caoutchouc pour tenter de disperser certaines manifestations.

Une femme de 19 ans qui a reçu une balle dans la tête avec ce que les experts ont qualifié de balles réelles lors d’une manifestation à Naypyitaw était sous assistance respiratoire à l’hôpital et ne devrait pas se rétablir.

Des hommages à la femme ont été rendus dimanche par des manifestants à Yangon et à Mandalay, la deuxième plus grande ville du Myanmar.

L’Association indépendante d’assistance aux prisonniers politiques a déclaré que 384 personnes ont été arrêtées depuis le coup d’État, dont 360 sont toujours détenues.

Suu Kyi est toujours assignée à résidence, mais une ordonnance de renvoi la retenant pour une accusation mineure de possession de talkies-walkies importés non enregistrés expire lundi.