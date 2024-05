Des milliers de personnes dans le monde ignorent qu’elles sont atteintes de l’hépatite C : ScienceAlert

Demande de tests d’hépatite C a bondi au Royaume-Uni suite à la publication du enquête sur le sang infecté conclusions en mai 2024.

Selon la BBC, « 1 750 personnes au Royaume-Uni vivent avec une infection par l’hépatite C non diagnostiquée après avoir reçu une transfusion de sang contaminé. » Dans le monde, des milliers d’autres personnes vivent sans le savoir avec le virus.

Alors, quelle est cette infection, comment savoir si vous en êtes atteinte – et que pouvez-vous faire pour y remédier ?

Qu’est-ce que l’hépatite C ?

L’hépatite C est un type de virus transmissible par le sang qui cible le foie, provoquant une inflammation et des lésions hépatiques s’il n’est pas traité. Il se propage entre les personnes par contact sanguin.

Dans les cas couverts par l’enquête sur le sang infecté, l’infection s’est produite parce que les patients ont reçu des produits thérapeutiques à base de sang provenant de personnes porteuses du virus.

Dans d’autres cas, l’infection peut se propager par la consommation actuelle ou antérieure de drogues intraveineuses ou – généralement dans des endroits où l’hépatite C est très courante, comme dans certaines parties de l’Asie du Sud – en entrant en contact avec du sang contaminé lors d’actes médicaux ou esthétiques.

Les baby-boomers – personnes nées entre 1945 et 1965 – ont les taux plus élevés d’infection par l’hépatite C (jusqu’à 1 personne infectée sur 30 aux États-Unis) en raison de transfusions sanguines et d’actes médicaux effectués avant la découverte du virus.

Dans le monde, environ 50 millions de personnes vivent avec l’hépatite C et 1 million de nouvelles infections surviennent chaque année. Chez certaines personnes, infection à long terme peut entraîner des cicatrices au foie (cirrhose), puis une insuffisance hépatique et un cancer du foie, responsable d’environ un quart de million de décès par an.

« L’hépatite transfusionnelle » – inflammation du foie après qu’une personne a reçu une transfusion sanguine – a été décrite en 1969, mais ce n’est qu’en 1989 que l’hépatite C a été décrite. identifié pour la première foisune découverte qui a conduit au 2020 Prix ​​Nobel en médecine.

En 1991, les dons de sang étaient systématiquement dépistés pour le virus au Royaume-Uni. Or, avant cette date, des dizaines de milliers de personnes avaient déjà reçu des produits sanguins contaminés par l’hépatite C. Cela a conduit de nombreuses personnes à développer une infection à long terme et milliers il va mourir d’une maladie du foie.

Quels sont les symptômes de l’hépatite C ?

L’hépatite C est généralement une infection silencieuse. Au moment de l’infection, les personnes peuvent ressentir de légers symptômes viraux tels que fatigue et douleurs musculaires. Parfois, cela peut provoquer une jaunisse – une couleur jaune des yeux et de la peau. Cependant, la plupart des gens ne présentent aucun symptôme.

Le système immunitaire éliminera naturellement le virus chez environ trois personnes sur dix. Mais pour tout le monde, il s’agit d’une infection à long terme qui ne disparaît généralement pas sans traitement. Après environ 20 ans d’infection, beaucoup développent une maladie du foie.

Les personnes infectées à long terme par l’hépatite C peuvent ne présenter aucun symptôme et ignorer complètement qu’elles sont porteuses du virus. Cependant, symptômes vagues tels que la fatigue, les douleurs musculaires et le « brouillard cérébral » sont fréquemment signalés. Le brouillard cérébral se produit lorsque les gens ont du mal à se concentrer, oublient ou manquent de clarté mentale.

Les personnes infectées à long terme par l’hépatite C peuvent également souffrir de changements d’humeur, de dépression et d’anxiété. Ce n’est que lorsque le foie commence à dysfonctionner que les symptômes deviennent visibles, notamment une jaunisse, un gonflement dû au liquide, une confusion et des vomissements de sang.

Comment traiter l’hépatite C ?

Bien que nous ne connaissions le virus que depuis moins de 40 ans, plusieurs traitements très efficaces ont déjà été développés et sont largement disponibles.

Les premiers traitements impliquaient de longues séries d’injections avec de nombreux effets secondaires et de faibles chances de guérison. Le premier traitement par comprimés a été autorisé en 2013 et plusieurs autres ont été commercialisés peu de temps après.

Ces traitements sont sûrs et ont peu d’effets secondaires. Actuellement, des cures de traitement de huit à 12 semaines sont utilisées partout dans le monde. taux de guérison proche de 100%que la personne ait déjà ou non des lésions hépatiques.

En d’autres termes, une fois identifiée, il n’est jamais trop tard pour guérir l’hépatite C. Une fois guérie, les symptômes disparaissent et même chez les personnes présentant des cicatrices hépatiques, le foie peut se régénérer et récupérer.

Les progrès en matière de traitement ont été si bons que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé un stratégie mondiale d’élimination de l’hépatitevisant une réduction de 90 % des nouvelles infections et de 65 % des décès d’ici 2030. La Grande-Bretagne est en avance sur la courbe avec élimination attendue de l’hépatite C d’ici 2025.

Une fois le virus détecté, il peut être traité. Le défi reste d’identifier les personnes qui ne savent pas qu’elles sont porteuses du virus.

Dans le cadre de la stratégie d’élimination du pays, le gouvernement britannique a mis à disposition des tests confidentiels gratuits de l’hépatite C à domicile. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’hépatite C et comment vous faire tester, visitez le Faites-vous tester pour l’hépatite C site web.

Ashwin Dhandaprofesseur agrégé d’hépatologie, Université de Plymouth

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.