Des milliers de personnes convergent vers le National Mall pour marquer la marche à l’occasion du 60e anniversaire de Washington

WASHINGTON (AP) — Des milliers de personnes ont convergé vers le National Mall samedi pour le 60e anniversaire de la marche du révérend Martin Luther King Jr. sur Washington, affirmant qu’un pays qui reste déchiré par les inégalités raciales n’a pas encore réalisé son rêve.

« Nous avons fait des progrès au cours des 60 dernières années, depuis que le Dr King a dirigé la marche sur Washington », a déclaré Alphonso David, président et directeur général du Global Black Economic Forum. « Avons-nous atteint le sommet de la montagne ? Pas de loin.

L’événement est organisé par le Kings’ Drum Major Institute et le National Action Network du révérend Al Sharpton. Une foule de leaders noirs des droits civiques et une coalition multiraciale et interconfessionnelle d’alliés rassembleront les participants au même endroit où pas moins de 250 000 personnes se sont rassemblées en 1963 pour ce qui est encore considéré comme l’une des plus grandes et des plus importantes manifestations pour la justice raciale et l’égalité dans l’histoire des États-Unis. .

Inévitablement, l’événement de samedi a été marqué par des contrastes avec la manifestation historique initiale. Les conférenciers et les banderoles ont parlé de l’importance des droits des LGBTQ et des Américains d’origine asiatique. Beaucoup de ceux qui se sont adressés à la foule étaient des femmes après qu’une seule d’entre elles ait reçu le micro en 1963.

Pamela Mays McDonald de Philadelphie a assisté à la marche initiale lorsqu’elle était enfant. « J’avais 8 ans lors de la première marche et une seule femme était autorisée à parler – elle venait de l’Arkansas, d’où je viens – maintenant, regardez combien de femmes sont sur le podium aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Pour certains, les contrastes étaient doux-amers. « Je regarde souvent en arrière et vers le bassin de réflexion et le Washington Monument et je vois un quart de million de personnes il y a 60 ans et juste un petit filet maintenant », a déclaré Marsha Dean Phelts d’Amelia Island, en Floride. « C’était plus excité à ce moment-là. Mais les choses que nous demandions et dont nous avions besoin, nous en avons encore besoin aujourd’hui.

Alors que les intervenants délivraient leurs messages, ils étaient éclipsés par le bruit des avions de ligne décollant de l’aéroport national Ronald Reagan. Des matchs de rugby étaient en cours le long du centre commercial, à proximité du Lincoln, tandis que les joggeurs et les motards vaquaient à leurs occupations.

Vendredi, Martin Luther King III, qui est le fils aîné de la défunte icône des droits civiques, et sa sœur, Bernice King, ont visité le monument dédié à leur père à Washington.

« Je vois un homme toujours en position d’autorité et disant : ‘Nous devons encore bien faire les choses' », a déclaré Bernice en levant les yeux vers la statue de granit.

Parmi les intervenants invités figurent l’ambassadeur Andrew Young, le proche conseiller de King qui a aidé à organiser la marche originale et qui a ensuite été membre du Congrès, ambassadeur à l’ONU et maire d’Atlanta. Les dirigeants de la NAACP et de la National Urban League devraient également faire des remarques.

Plusieurs dirigeants des groupes organisateurs de la marche ont rencontré vendredi le procureur général Merrick Garland et le procureur général adjoint Kristen Clarke de la division des droits civiques, pour discuter d’une série de questions, notamment le droit de vote, le maintien de l’ordre et la ligne rouge.

Le rassemblement de samedi était un précurseur de l’anniversaire de la marche du 28 août 1963 sur Washington. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris célébreront lundi l’anniversaire de la marche en rencontrant les organisateurs du rassemblement de 1963. Tous les enfants de King ont été invités à rencontrer Biden, ont indiqué des responsables de la Maison Blanche.

Pour le révérend Al Sharpton, fondateur du National Action Network, continuer à observer la marche à l’occasion des anniversaires de Washington remplit une promesse qu’il a faite à feu la matriarche de la famille King, Coretta Scott King. Il y a vingt-trois ans, elle a présenté Sharpton et Martin Luther King III lors d’une marche organisée pour le 37e anniversaire et les a exhortés à perpétuer cet héritage.

« Je n’aurais jamais pensé que 23 ans plus tard, Martin et moi, avec Arndrea, ferions une marche et que nous aurions moins (de protection des droits civiques) qu’en 2000 », a déclaré Sharpton, faisant référence à l’épouse de Martin Luther King III. Arndrea, roi des eaux.

Les remarques de Martin Luther King Jr. à Washington ont résonné au fil des décennies de pressions et d’attractions en faveur du progrès en matière de droits civils et humains. Mais des moments sombres ont également suivi son discours.

Deux semaines plus tard, en 1963, quatre filles noires ont été tuées dans l’attentat à la bombe contre l’église baptiste de la 16e rue à Birmingham, en Alabama, suivi de l’enlèvement et du meurtre de trois défenseurs des droits civiques dans le comté de Neshoba, dans le Mississippi, l’année suivante. Ces tragédies ont motivé l’adoption du Civil Rights Act de 1964.

Les marches pour le droit de vote de Montgomery à Selma, en Alabama, au cours desquelles les manifestants ont été brutalement battus alors qu’ils traversaient le pont Edmund Pettus lors de ce qui est devenu connu sous le nom de « dimanche sanglant », ont forcé le Congrès à adopter la loi sur le droit de vote de 1965.

« Malheureusement, nous vivons à une époque où une jeune génération croit que la génération de mon père, et celles d’entre nous qui ont suivi, n’ont pas fait assez », a déclaré Bernice King. « Et je veux qu’ils comprennent que vous en bénéficiez et que c’est ainsi que vous en bénéficiez. »

Elle a ajouté : « Nous ne pouvons pas abandonner, car il y a un moment où le changement arrive. Il faut célébrer les petites victoires. Si vous n’êtes pas reconnaissant, vous compromettrez également vos progrès.

Le rassemblement de samedi a redonné espoir à Denorver Garrett, 31 ans.

Il s’est promené samedi autour du Lincoln Memorial, portant une croix avec les noms des victimes de brutalités policières et de violences armées. « J’ai perdu beaucoup d’amis à cause de la violence armée et Dieu m’a mis à cœur de porter cette croix et de transformer ma douleur en quelque chose », a déclaré Garrett. « Ce combat est cependant devenu très dur au fil du temps et entendre des gens unis pour le bien de notre peuple et de nos communautés – cela m’a redonné l’énergie de continuer et je suis heureux d’être venu. »

Les journalistes d’Associated Press Ayanna Alexander, Gary Fields, Jacquelyn Martin et Nicholas Riccardi à Denver ont contribué à ce rapport.

