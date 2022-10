Des milliers de personnes commémorent le dictateur fasciste italien dans une crypte

Commentez cette histoire Commentaire

PREDAPPIO, Italie – Plusieurs milliers de sympathisants fascistes vêtus de noir ont scandé et chanté les louanges de Benito Mussolini alors qu’ils marchaient vers la crypte du dictateur italien tué dimanche, 100 ans après l’entrée de Mussolini à Rome et la réalisation d’un coup d’État sans effusion de sang qui a donné lieu à deux décennies de régime fasciste . La foule de quelque 2 000 à 4 000 marcheurs, arborant de nombreux symboles fascistes et chantant des hymnes de l’époque coloniale italienne, était plus nombreuse que par le passé, alors que les nostalgiques fascistes célébraient le centenaire de la Marche sur Rome. Le 28 octobre 1922, des fascistes en chemise noire sont entrés dans la capitale italienne, lançant un putsch qui a culminé deux jours plus tard lorsque le roi d’Italie a confié à Mussolini le mandat de créer un nouveau gouvernement.

La foule à Predappio, lieu de naissance et de repos de Mussolini dans la région nord de l’Émilie-Romagne, a également été apparemment enhardie par le fait qu’un parti aux racines néo-fascistes dirige un gouvernement italien pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les organisateurs ont averti les participants, arrivés d’aussi loin que Rome, la Belgique et les États-Unis, de ne pas lancer le salut romain utilisé par les fascistes, sinon ils risqueraient des poursuites. Pourtant, certains n’ont pas pu résister alors que la foule s’arrêtait à l’extérieur du cimetière où Mussolini repose pour les prières et les salutations de l’arrière-petite-fille de Mussolini, Orsola.

“Après 100 ans, nous sommes toujours là pour rendre hommage à l’homme que cet État voulait et que nous ne cesserons jamais d’admirer”, a déclaré Orsola Mussolini sous les acclamations.

Elle a énuméré les réalisations de son arrière-grand-père, citant un boom des infrastructures qui a construit des écoles, des hôpitaux et des bâtiments publics, récupéré des marécages infestés de paludisme pour les villes et l’extension d’un système de retraite aux travailleurs non gouvernementaux. Elle a été rejointe par sa sœur Vittoria, qui a conduit la foule dans une prière.

La foule a poussé un dernier cri de « Duce, Duce, Duce », titre honorifique de Mussolini en tant que dictateur italien.

Des militants antifascistes ont organisé une marche à Predappio vendredi, pour marquer l’anniversaire de la libération de la ville – et pour empêcher les fascistes de marcher à l’anniversaire exact de la Marche sur Rome.

À l’intérieur du cimetière dimanche, les admirateurs du Duce se sont alignés pour entrer dans sa crypte nichée dans un coin arrière, une poignée à la fois. Chacun a reçu une carte mémoire signée par ses arrière-petites-filles avec une photo d’un Mussolini souriant tenant sa main gantée de cuir dans un salut romain. “L’histoire me donnera raison”, lit-on sur la carte.

L’incapacité de l’Italie à pleinement accepter son passé fasciste n’a jamais été aussi flagrante que maintenant, alors que la nouvelle première ministre italienne Giorgia Meloni cherche à éloigner sa partie d’extrême droite des Frères d’Italie de ses racines néo-fascistes. Cette semaine, elle a dénoncé la nature antidémocratique du fascisme et a qualifié ses lois raciales, qui ont envoyé des milliers de Juifs italiens dans les camps de la mort nazis, de “point bas”. Les historiens ajouteraient également l’alliance de Mussolini avec l’Allemagne nazie et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale et sa campagne coloniale désastreuse en Afrique à son héritage dévastateur.

Désormais au pouvoir, Meloni cherche une voie modérée pour un nouveau gouvernement de centre-droit comprenant la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi. Mais sa victoire donne aux militants d’extrême droite un sentiment de justification même s’ils se voient encore plus à droite.

“J’aurais voté pour Lucifer s’il avait pu battre la gauche”, a déclaré l’organisateur Mirko Santarelli, qui dirige le chapitre de Ravenne de l’Arditi, une organisation qui a commencé comme un groupe d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale et a évolué pour inclure la mémoire de Mussolini. “Je suis content qu’il y ait un gouvernement Meloni, car s’il n’y a rien de pire que la gauche italienne. Ce n’est pas le gouvernement qui reflète mes idées, mais c’est mieux que rien.

Il a dit qu’il aimerait voir le nouveau gouvernement supprimer les lois qui poursuivent l’incitation à la haine et à la violence motivée par la race, l’ethnie, la religion et la nationalité. Cela comprend l’utilisation d’emblèmes et de symboles – dont beaucoup étaient présents lors de la marche de dimanche.

Santarelli a déclaré que la loi punit “le crime d’opinion”.

« Elle est utilisée comme huile de ricin par la gauche pour nous faire taire. Quand on me demande mon avis sur Mussolini, et qu’il est clair que je parle en bien de lui, je risque d’être dénoncé », a déclaré Santarelli.

L’avocat Francesco Munitillo, un militant d’extrême droite qui représente les organisateurs, a déclaré que la Haute Cour italienne a établi que les manifestations sont autorisées tant qu’elles sont commémoratives, “et ne répondent pas aux critères qui risquent de reconstituer le parti fasciste”.

Pourtant, a-t-il dit, les magistrats ont ouvert ces dernières années des enquêtes sur des manifestations similaires à Predappio et ailleurs pour s’assurer qu’elles ne violent pas la loi. Une de ces affaires a été classée sans inculpation la semaine dernière.

Pour éviter que leur message ne soit déformé, Santarelli a demandé à la base présente de ne pas parler aux journalistes, affirmant que les paroles des têtes brûlées sont souvent mal interprétées. La plupart ont respecté.