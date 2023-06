Des milliers de personnes célèbrent sous une chaleur étouffante lors du plus grand défilé de la fierté de Winnipeg

Des milliers de personnes vêtues de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ont défilé dans une chaleur étouffante pour célébrer l’amour et la poursuite de l’égalité des droits lors du plus grand défilé de la fierté de l’histoire de Winnipeg.

Le président de la fierté, Barry Karlenzig, a déclaré à une foule dimanche matin que 10 000 personnes s’étaient inscrites pour manifester, marquant le plus grand défilé à ce jour.

Le maréchal des jeunes Alex Appleby a raconté à la foule, qui s’était rassemblée pour un rassemblement devant le Palais législatif avant la marche, son expérience de création d’un groupe d’alliance gay-hétéro dans leur école après s’être révélé non binaire.

« Je voulais aider les enfants comme moi à trouver des personnes qui les accepteraient, les protégeraient plus rapidement que moi », a déclaré Appleby.

« Si j’avais eu un GSA quand j’étais plus jeune… je n’aurais pas lutté aussi longtemps que je l’ai fait. Je suis tellement excité pour l’année prochaine, quand nous commencerons l’année avec le GSA et des cartes d’espaces sûrs accrochées partout dans le école. »

Les premiers chars du défilé ont quitté la zone autour de Memorial Park à 11 heures et ils ont continué à arriver jusqu’à 12h30.

Les gens ont dansé dans les rues au son des fanfares jouant des chansons des Village People et des Spice Girls.

Les organisateurs ont exhorté les participants à rester hydratés, à porter des chapeaux et à utiliser une station d’hydratation autour du parcours, car les températures ont atteint 30 ° C à midi dimanche.

Dianna Delts a assisté à Pride in drag pour la première fois cette année.

« Je pense que c’est tellement amusant. Je peux être jolie, j’aime les interactions que j’ai avec les gens … c’est une autre façon de me représenter », a déclaré Delts.

Dianna Delts, à droite, a assisté à Pride en portant du drag pour la première fois cette année. (Cameron MacLean/CBC)

La fierté de cette année semble « plus grande et meilleure cette année », ce qui est important, compte tenu de certains événements récents qui ont soulevé des inquiétudes quant aux droits des personnes LGBTQ, a-t-elle déclaré.

« Les gens ont plus que jamais besoin d’être entendus, c’est maintenant ou jamais. Il faut montrer qu’on est toujours là, qu’on n’ira nulle part et que ça va être comme ça. »

Plusieurs participants qui viennent à Pride depuis des années ont commenté que la foule à la Pride de cette année semblait plus grande et plus énergique que jamais.

« Nous célébrons, vous savez, tout le chemin que nous avons parcouru », a déclaré Lucky Vandenbroeck.

« Si je pouvais me dire quand j’étais adolescent que je vivrais cela et que je verrais cela, je serais si heureux. »

Lucky Vandenbroeck dit que s’il avait dit à son adolescence que le défilé de la fierté de Winnipeg attirerait autant de monde qu’il en a vu cette année, « j’aurais été si heureux ». (Cameron MacLean/CBC)

Janet Skinner et son fils Jason Skinner viennent à Pride depuis près de deux décennies.

« Pratiquement depuis que mon fils est sorti », a-t-elle dit.

Après être venu à Pride pendant de nombreuses années, Jason Skinner a déclaré avoir remarqué quelques différences cette année. Il a noté une plus grande commercialisation de l’événement, « mais aussi mais vous pouvez certainement voir la croissance de la communauté mais aussi vous pouvez voir les jeunes changer », a-t-il déclaré.

Jason a fait du bénévolat auprès d’un groupe de jeunes au Rainbow Resource Centre dans le passé, « et voir ces enfants grandir et venir dans la communauté maintenant, c’est plutôt cool. »

Première fierté

Kyna Burdeniuk a assisté à son premier défilé Pride avec ses amis Mac Pratt et Lelya Kukura.

« Je suis sorti en tant que Pan [pansexual] depuis un moment maintenant, donc c’est vraiment excitant de venir et d’être parmi la communauté et de célébrer le fait d’être dehors et tout ça », a-t-elle déclaré.

Kyna Burdeniuk, à droite, a assisté à son premier défilé Pride avec ses amis Lelya Kukura, à gauche, et Mac Pratt, au centre. (Cameron MacLean/CBC)

Pratt et Kukura étaient tous les deux allés à Pride deux fois auparavant.

« C’est agréable d’être entouré de gens qui font partie de ma communauté et de savoir que je suis, comme, dans un espace sûr pour une fois », a déclaré Pratt.

« Je suis ici pour soutenir mon meilleur ami et ma sœur, aussi, pour avoir fait leur coming-out et accepté qui ils sont et pour soutenir tous les autres ici », a déclaré Kukura.

Le Fête de la fierté commencé samedi midi avec diverses animations tout au long de la journée jusqu’à 18h45. Les animations se poursuivent le dimanche après le défilé.

Lors du rassemblement dimanche matin, certains participants ont tenu des pancartes abordant des problèmes récents tels que les efforts pour retirer des livres des bibliothèques. La grande chef de l’Assemblée du Manitoba, Cathy Merrick, a également pris la parole lors du rassemblement.

Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada, était également à Winnipeg pour la fierté et pour soutenir le candidat du Centre-Sud de Winnipeg, Doug Hemmerling, lors de la prochaine élection partielle.

Elizabeth May, deuxième à partir de la gauche, était à Winnipeg pour la fierté et pour soutenir Doug Hemmerling, au centre, lors de l’élection partielle de Winnipeg-Centre-Sud. (Soumis par Doug Hemmerling)

La première ministre Heather Stefanson a participé au défilé avec plusieurs autres dirigeants politiques, mais a été interdite par Pride Winnipeg de prendre la parole lors de l’événement cette année après avoir omis de participer au défilé de l’an dernier.

La première marche de la fierté reconnue à Winnipeg a eu lieu en 1987.