Des milliers de personnes célèbrent le sixième anniversaire du critique assassiné du Kremlin, Boris Nemtsov

Des milliers de Russes, ainsi que des diplomates occidentaux, ont célébré le sixième anniversaire de l’assassinat du chef de l’opposition Boris Nemtsov.

Il était un féroce critique du président Vladimir Poutine et a été abattu sur un pont à deux pas du Kremlin.

Normalement, une marche a lieu dans le centre de Moscou à l’occasion de l’anniversaire, mais elle n’a pas eu lieu cette année à cause de la pandémie.

Cependant, un mémorial qui est normalement démantelé par les autorités a été autorisé à rester en place.

Les partisans de Nemtsov ont essayé de maintenir le mémorial depuis son assassinat, mais la police et les employés de la ville le démolissent régulièrement.

L’ambassadeur des États-Unis en Russie, John Sullivan, a été le diplomate le plus en vue à y déposer une gerbe samedi.

« Il reste une source d’inspiration pour ceux qui aspirent à la justice, à la transparence, à la liberté », a écrit sur Twitter une porte-parole de l’ambassade américaine à Moscou, Rebecca Ross.

S’adressant à l’AFP, l’ancien Premier ministre Mikhail Kassianov a déclaré: « Nous nous réunissons ici chaque année ce jour-là pour montrer au gouvernement que nous n’avons pas oublié et que nous n’oublierons pas. La mémoire de Boris ne sera pas effacée ».

En juillet 2017, cinq hommes des républiques tchétchène et ingouchie ont été reconnus coupables du meurtre de Nemtsov et condamnés entre 11 et 20 ans de prison.

La famille de Boris Nemtsov a cependant dénoncé les condamnations comme un « fiasco total » de la justice, affirmant que le véritable commanditaire de son meurtre n’avait pas été identifié.

Jeudi, Prague a renommé une place devant l’ambassade de Russie de la ville après Nemtsov.

Le maire de la ville, Zdenek Hrib, a dévoilé un nouveau panneau de signalisation quelques jours à peine après que la municipalité a voté en faveur du changement de nom.

« Je comprends que le nouveau nom est une expression de solidarité avec l’opposition en Russie et le mouvement des droits de l’homme », a déclaré Hrib.

La fille de Nemtsov, Zhanna Nemtsova, a remercié Prague lors de la cérémonie.

« Boris Nemtsov était un représentant de l’humanisme dans la politique russe », a déclaré Nemtsova. « Nous n’en avions que quelques-uns dans l’histoire, contrairement à de nombreux tyrans », a-t-elle déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur.