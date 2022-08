Des milliers de personnes bloquées dans une station balnéaire chinoise au milieu du verrouillage de COVID

Le Parti communiste au pouvoir en Chine s’en tient fermement à une approche « zéro COVID » qui est de plus en plus en contradiction avec le reste du monde. Une récente épidémie à Shanghai s’est propagée si largement que les autorités ont verrouillé toute la ville, la plus grande de Chine, pendant deux mois, piégeant des millions de personnes et portant un coup à l’économie nationale.