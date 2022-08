Des milliers de personnes bloquées dans une station balnéaire chinoise au milieu du verrouillage de COVID

BEIJING (AP) – Quelque 80 000 touristes sont bloqués dans la station balnéaire de Sanya, dans le sud de la Chine, après que les autorités l’ont déclarée point chaud du COVID-19 et ont imposé un verrouillage.

Les restrictions sont entrées en vigueur samedi matin, alors que les autorités cherchaient à endiguer la propagation du COVID-19 dans la ville de l’île tropicale de Hainan. Il y avait 229 cas confirmés vendredi et 129 autres samedi.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine s’en tient fermement à une approche « zéro COVID » qui est de plus en plus en contradiction avec le reste du monde. Une récente épidémie à Shanghai s’est propagée si largement que les autorités ont verrouillé toute la ville, la plus grande de Chine, pendant deux mois, piégeant des millions de personnes et portant un coup à l’économie nationale.

Les autorités ferroviaires ont interdit toute vente de billets à Sanya tandis que tous les vols ont également été annulés samedi.

Les touristes souhaitant quitter Sanya doivent être testés négatifs pour le coronavirus sur cinq tests PCR sur sept jours, ont indiqué les autorités.

Pendant ce temps, les hôtels offriront aux clients une réduction de 50% pendant la période de verrouillage, a déclaré un responsable de la ville lors d’un point de presse.

Le verrouillage intervient pendant une haute saison touristique à Sanya, célèbre pour ses stations balnéaires et ses plages.

