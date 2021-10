Des milliers de personnes au Brésil protestent contre Bolsonaro et demandent sa destitution

La manifestation de samedi visait le président pour sa mauvaise gestion de la pandémie de COVID-19. Bolsonaro, qui n’est pas vacciné et ne porte généralement pas de masque, a sous-estimé la gravité du virus et encouragé les foules pendant la pandémie. Quelque 597 000 sont morts du COVID-19 au Brésil, un pays de 212 millions d’habitants. Les manifestants ont également protesté contre la flambée de l’inflation dans les piliers comme la nourriture et l’électricité.