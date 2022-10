Des milliers de personnes attendues aux funérailles de 2 officiers du Connecticut

EAST HARTFORD, Conn. (AP) – Des funérailles communes vendredi pour deux policiers du Connecticut abattus dans une embuscade apparente devaient attirer des dizaines de responsables de l’application des lois de tout le pays.

Le service pour les officiers de Bristol Dustin DeMonte et Alex Hamzy devait se tenir au stade Pratt & Whitney à Rentschler Field – le stade de football de 40 000 places de l’Université du Connecticut à East Hartford. D’importantes fermetures d’autoroutes ont été annoncées pour les cortèges des deux officiers des salons funéraires au stade.

DeMonte, Hamzy et l’officier Alec Iurato ont été abattus le 12 octobre dans ce que la police pense être une embuscade tendue par un appel au 911 passé par le tireur, Nicholas Brutcher. Iurato, qui a survécu à une blessure par balle à la jambe, a eu du mal à se placer derrière une voiture de police et a tiré un seul coup qui a tué Brutcher. Le frère de Brutcher, Nathan, a également été abattu et a survécu.

Au moment de la fusillade, DeMonte était un sergent avec 10 ans d’expérience dans la force et Hamzy était officier pendant huit ans. Ils ont été promus à titre posthume au grade de lieutenant et de sergent, respectivement.

Les autorités n’ont pas dévoilé le motif de la fusillade. Un rapport préliminaire indique que Nicholas Brutcher a tiré plus de 80 coups alors qu’il attaquait les officiers par derrière. L’inspecteur général de l’État a également déclaré dans le rapport qu’il était évident que l’usage mortel de la force par Iurato contre Nicholas Brutcher était justifié.

Les heures d’appel pour Hamzy mercredi ont attiré des centaines de personnes, tandis qu’une veillée privée pour DeMonte a eu lieu jeudi.

The Associated Press