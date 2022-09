Des milliers de personnes assistent aux funérailles d’un enfant de 7 ans décédé, selon les Palestiniens, lors d’une poursuite par les troupes israéliennes

Jérusalem

CNN

—



Des milliers de Palestiniens se sont déplacés vendredi pour pleurer un garçon palestinien de sept ans décédé, a déclaré son père, alors qu’il était poursuivi par les troupes israéliennes jeudi – un récit rejeté par l’armée israélienne mais qui a incité le département d’État américain à demander une enquête.

Rayyan Suleiman fuyait les soldats dans le village occupé de Tekoa en Cisjordanie après que des soldats israéliens aient tenté d’entrer dans la maison de son oncle, a déclaré son père Yasser Suleiman aux journalistes.

« Il était avec mes neveux et les enfants des voisins. Ils fuyaient tous les soldats. [The soldiers] est venu chez mon frère. Je les ai empêchés d’entrer dans la maison. Je leur ai dit qu’il n’y avait personne à la maison. Ils sont retournés regarder les caméras et sont revenus chez moi », a déclaré Suleiman. “Rayyan paniquait et s’est enfui par la porte derrière la maison.”

Un “soldat a couru après lui jusqu’à ce qu’il meure de peur”, a déclaré le père. “Je l’ai emmené dans la voiture à l’hôpital, mais ils m’ont encore arrêté pour vérifier la voiture bien qu’ils l’aient vu mort, il a mis le pistolet dans ma tête et a dit qu’il devait vérifier l’autre maison.”

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que le garçon était mort « d’une maladie cardiaque, après être tombé d’une hauteur ».

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont contesté le récit de Suleiman, affirmant que les soldats ne couraient pas après les enfants et qu’aucun soldat n’avait empêché le père d’emmener son fils à l’hôpital. Le porte-parole de l’armée israélienne, Richard Hecht, a déclaré que des soldats étaient entrés dans Tekoa après que des personnes eurent été vues “lancer des pierres sur des véhicules sur la route”.

« Les soldats ne couraient pas après les enfants. Le commandant de la compagnie a identifié deux enfants sur un balcon qui étaient impliqués dans les jets de pierres, est monté jusqu’à la maison, n’a pas utilisé de violence, a parlé au père à la porte. Après le départ du commandant de compagnie, l’événement tragique s’est produit », a déclaré Hecht, ajoutant qu’« une enquête approfondie est en cours au sein de la brigade ».

Le département d’État américain s’est dit « navré » par la mort de Suleiman.

“Les États-Unis ont le cœur brisé d’apprendre la mort d’un enfant palestinien innocent”, a déclaré jeudi le principal porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel. “Comme président [Joe] Biden et secrétaire [Antony] Blinken l’a répété à de nombreuses reprises, les Palestiniens et les Israéliens méritent également de vivre en toute sécurité et de jouir de mesures égales de liberté et de prospérité.

“Nous soutenons une enquête approfondie et immédiate sur les circonstances entourant la mort de l’enfant, et je crois que l’armée israélienne elle-même a également indiqué qu’elle examinerait également ce qui s’est passé”, a déclaré Patel.

Des milliers de personnes en deuil ont envahi les rues de Tekoa vendredi pour pleurer la mort de Suleiman, scandant « nous mourons tous et la Palestine vit ». Le corps de Suleiman était enveloppé dans un drapeau palestinien.

En août, la chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, a « exprimé son inquiétude » face au nombre élevé de Palestiniens, dont des enfants, tués et blessés en Cisjordanie occupée cette année. Le communiqué d’août indique que 20 enfants palestiniens dans le territoire occupé ont été tués en 2022, y compris “de nombreux incidents” où les forces israéliennes ont utilisé la force létale.

Il n’y a aucune allégation d’utilisation de la force létale contre Suleiman.

“Bachelet a déclaré que l’utilisation généralisée de balles réelles par les forces israéliennes dans les opérations de maintien de l’ordre à travers la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, en 2022 a entraîné une augmentation alarmante du nombre de morts palestiniens”, indique le communiqué d’août.

« Le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies dans le territoire palestinien occupé a documenté cette année le meurtre de 74 Palestiniens, dont 20 enfants. Dans de nombreux incidents, les forces israéliennes ont utilisé la force létale d’une manière qui semble être une violation du droit international des droits de l’homme », ajoute le communiqué.