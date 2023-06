Des milliers de personnes assistent aux funérailles du chef sikh tué Hardeep Singh Nijjar à Surrey, en Colombie-Britannique

Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles du chef sikh tué Hardeep Singh Nijjar dimanche au gurdwara où il a été abattu une semaine plus tôt à Surrey, en Colombie-Britannique.

Sa mort a suscité la peur et l’indignation dans une grande partie de la communauté sikhe de la Colombie-Britannique.

Nijjar, 45 ans, a été abattu dans son camion le 18 juin sur le parking du Guru Nanak Sikh Gurdwara, dont il était le président.

Il avait été très actif avec Sikhs for Justice, un groupe qui défendait le Khalistan – un État sikh indépendant de l’Inde actuelle.

Les membres de la communauté pleurent lors des funérailles de Nijjar dimanche. (Ben Nelms/CBC)

« Pour un sikh, leurs gurdwaras sont un lieu de culte, une communauté », a déclaré Jatinder Singh Grewal, directeur de Sikhs for Justice, dans une interview accordée à CBC News à l’extérieur du gurdwara.

« Cibler le président au gurdwara est un message qu’ils nous cibleront n’importe où … Nous vous ciblerons au centre de votre identité. »

De nombreux participants aux funérailles dimanche ont agité des drapeaux jaunes « Khalistan » alors que des proches et des associés de Nijjar parlaient des aspirations de son mouvement – que l’Inde a qualifié d’extrémiste.

Les partisans rendant hommage, y compris certains Sikhs venus de l’extérieur de la province, ont décrit le père comme paisible, humble et aimé dans la communauté.

« C’était vraiment important pour moi d’amener ma famille, mes enfants ici », a déclaré Aakarshan Singh à CBC News, accompagné de ses deux fils. « [Nijjar] vraiment défendu la cause des droits de l’homme, et il a apporté une grande contribution à la société. Il a beaucoup aidé la communauté à l’époque du COVID, et il nous a vraiment été arraché.

« A l’avenir, nous n’aurons plus peur, nous ferons entendre nos opinions. »

Un mémorial a été érigé sur le parking du gurdwara à l’endroit où Nijjar a été tué.

Les personnes en deuil se rassemblent pour se souvenir de Nijjar au Guru Nanak Sikh Gurdwara, où il était président. (Ben Nelms/CBC)

Les enquêteurs de l’équipe intégrée d’enquête sur les homicides ont déclaré qu’ils recherchaient toujours deux suspects masculins « plus lourds » dans la fusillade.

De nombreux participants aux funérailles de dimanche ont déclaré qu’ils pensaient que la mort de Nijjar était le résultat d’une ingérence étrangère de l’Inde.

Bien que la police ait reconnu les allégations d’ingérence découlant de l’attaque, les enquêteurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas trouvé un tel lien avec l’Inde à ce stade et pensaient qu’il n’y avait aucun danger pour la communauté sikh au Canada.

Un rapport publié plus tôt ce mois-ci par le conseiller à la sécurité nationale du Canada a désigné l’Inde comme un acteur majeur de l’ingérence étrangère, y compris l’ingérence électorale et les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux.

Nijjar, 45 ans, a été abattu dimanche dernier sur le parking du Guru Nanak Sikh Gurdwara. (Ben Nelms/CBC)

« Il y a une longue histoire de violence contre les sikhs en Inde », a déclaré Grewal. « En conséquence, les sikhs viennent au Canada pour obtenir l’asile ou en tant que réfugiés.

« Mais maintenant, de nombreux Sikhs sont concernés. »

Nijjar organisait un référendum non officiel pour un État sikh indépendant au moment de cette mort. Ses partisans allèguent qu’il était une cible à la suite de cette organisation politique.

Les partisans rendant hommage aux funérailles de dimanche ont décrit Nijjar comme paisible, humble et aimé dans la communauté. (Ben Nelms/CBC)

Le gouvernement indien avait offert une récompense d’un million de roupies, soit environ 16 000 dollars, en juillet dernier pour des informations susceptibles de conduire à l’arrestation ou à l’arrestation de Nijjar, et l’organisme antiterroriste du pays l’a qualifié de « terroriste en fuite » qui a mené un complot pour assassiner un Prêtre hindou.

Cependant, aucune de ces allégations n’a été testée devant le tribunal, et il n’y a eu aucune accusation criminelle contre lui dans cette affaire.

CBC News a contacté le SCRS et le consulat général de l’Inde pour obtenir des commentaires sur la mort de Nijjar.

L’Agence nationale d’enquête indienne a accusé Nijjar dans un document de 2020 d’avoir « tenté d’inciter les sikhs à voter pour la sécession ».

Les funérailles de dimanche ont été suivies d’une réunion de famille privée au salon funéraire Valley View, également à Surrey. Des centaines de personnes en deuil ont parcouru les cinq kilomètres depuis le gurdwara de Nijjar jusqu’au salon funéraire.