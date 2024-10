Des milliers de personnes assistent au premier concert de Taylor Swift à la Nouvelle-Orléans

Des milliers de Swifties étaient au Caesars Superdome pour la première soirée du concert de Taylor Swift à la Nouvelle-Orléans. L’auteure-compositrice-interprète Gracie Abrams a ouvert le spectacle alors que les fans attendaient l’arrivée de Taylor Swift. Pendant le concert, Taylor Swift a exprimé ses sentiments de bonheur à ses fans et comment ils ont créé des traditions et des mouvements de joie de masse tels que les bracelets d’amitié. Elle a même fait référence au bracelet d’amitié géant à l’extérieur du Caesars Superdome. Observations de célébrités : L’acteur Josh Hutcherson a été vu dans la section VIP de l’Eras ​​Tour à la Nouvelle-Orléans en train de collecter des bracelets d’amitié. Un autre visage célèbre vu dans la foule est la star de « Grey’s Anatomy » Camilla Luddington. La mère du joueur des New Orleans Saints Khalen Saunders a été vue au concert, portant le maillot n°50 de son fils tout en encourageant son autre fils Kam, qui est l’un des membres de Swift. danseurs. Le meilleur ami de Taylor Swift, Blake Lively, et son mari Ryan Reynolds ont également fait une apparition lors de la première soirée de l’Eras ​​Tour à la Nouvelle-Orléans. Chapeau « 22 » :Pendant sa chanson « 22 », Taylor Swift a offert son chapeau à un fan spécial lors de la première soirée à la Nouvelle-Orléans. La jeune fille a pu danser avec Taylor pendant la chanson et lui a offert un bracelet d’amitié avant de recevoir le chapeau emblématique. Regardez le moment ici : « Nous ne nous remettrons jamais ensemble » Kam Saunders, l’un des danseurs de Taylor Swift et frère du joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans Khalen Saunders, a eu une réponse très néo-orléanaise lors de « Nous ne nous remettrons jamais ensemble ». Champagne Problems : La foule de la Nouvelle-Orléans a ovationné Taylor pendant près de quatre minutes après sa performance de « Champagne Problems ». sont les couleurs traditionnelles du Mardi Gras. Chanson surprise : Pour la première soirée des trois concerts de la tournée Eras à la Nouvelle-Orléans, la chanson surprise de Taylor était un mashup de « Our Song » et « Call it What You Want ». « Our Song » est le 11ème morceau du premier album studio éponyme de Swift « Taylor Swift », sorti en 2006. En 2007, la chanson a réussi sur les Hot Country Songs de Billboard, faisant ses débuts au n ° 55 et finalement au n ° 6. avant de passer à la première place. C’est devenu la première fois que Swift se classe n ° 1 et fait d’elle la plus jeune auteure et chanteuse unique d’une chanson country numéro un. Swift a également interprété un mashup de « Black Dog » et « Haunted ». Les concerts de Swift se poursuivent samedi.

Des milliers de Swifties étaient au Caesars Superdome pour la première soirée du concert de Taylor Swift à la Nouvelle-Orléans.

L’auteure-compositrice-interprète Gracie Abrams a ouvert le spectacle alors que les fans attendaient l’arrivée de Taylor Swift.

Pendant le concert, Taylor Swift a exprimé ses sentiments de bonheur à ses fans et comment ils ont créé des traditions et des mouvements de joie de masse tels que les bracelets d’amitié. Elle a même fait référence au bracelet d’amitié géant à l’extérieur du Caesars Superdome.

Observations de célébrités :

L’acteur Josh Hutcherson a été vu dans la section VIP de l’Eras ​​Tour à la Nouvelle-Orléans en train de collecter des bracelets d’amitié.

Un autre visage célèbre vu dans la foule est la star de « Grey’s Anatomy » Camilla Luddington.

La mère du joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans, Khalen Saunders, a été vue au concert, portant le maillot n°50 de son fils tout en encourageant son autre fils Kam, qui est l’un des danseurs de Swift.

Le meilleur ami de Taylor Swift, Blake Lively, et son mari Ryan Reynolds ont également fait une apparition lors de la première soirée de l’Eras ​​Tour à la Nouvelle-Orléans.

Chapeau ’22’ :

Pendant sa chanson « 22 », Taylor Swift a offert son chapeau à un fan spécial lors de la première soirée à la Nouvelle-Orléans.

La jeune fille a pu danser avec Taylor pendant la chanson et lui a offert un bracelet d’amitié avant de recevoir le chapeau emblématique.

Regardez le moment ici :

« Nous ne nous remettrons jamais ensemble »

Kam Saunders, l’un des danseurs de Taylor Swift et frère du joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans Khalen Saunders, a eu une réponse très néo-orléanaise lors de « We Are Never Getting Back Together ».

Problèmes de champagne :

La foule de la Nouvelle-Orléans a ovationné Taylor pendant près de quatre minutes après sa performance de « Champagne Problems ».

‘1989’

Pour sa performance « 1989 », Taylor Swift est apparue dans une tenue violette, dorée et verte, qui sont les couleurs traditionnelles du Mardi Gras.

Chanson surprise :

Pour la première des trois soirées du concert Eras Tour à la Nouvelle-Orléans, la chanson surprise de Taylor était un mashup de « Our Song » et « Call it What You Want ».

« Our Song » est le 11ème morceau du premier album studio éponyme de Swift « Taylor Swift », sorti en 2006.

En 2007, la chanson a réussi sur le Billboard Hot Country Songs, faisant ses débuts au n ° 55 et finalement au n ° 6 avant de passer à la première place.

C’est devenu la première fois que Swift se classe n ° 1 et fait d’elle la plus jeune auteure et chanteuse unique d’une chanson country numéro un.

Swift a également réalisé un mashup de « Black Dog » et « Haunted ».

Les concerts de Swift se poursuivent samedi.