Des milliers de personnes assistent au défilé toujours populaire du carnaval d’hiver de Vernon

Le plaisir a commencé lors du 63e carnaval d’hiver annuel de Vernon, et des milliers de personnes se sont rendues pour voir l’une des caractéristiques des festivités, le défilé annuel dans le centre-ville de Vernon.

Le défilé a commencé à 12 h samedi sur la 43e avenue, voyageant vers le sud sur la 27e rue, en direction ouest sur la 30e avenue après le Civic Plaza et le musée avant de se diriger vers le nord sur la 31e rue et de se terminer sur la 39e avenue.

Le thème de cette année est Carnival TV et, à juste titre, la plupart des chars du défilé ont été conçus en pensant à une émission de télévision populaire, de That 70s Show aux Flintstones en passant par Scooby Doo.

Beaucoup d’enfants ont aimé regarder les chars passer, y compris Kallum Thor.

“Obtenir des bonbons” a été le clou de la journée, a déclaré Thor.

Il y a encore beaucoup de plaisir à avoir car le carnaval d’hiver ne se termine pas avant le 12 février. Ce week-end, un concours de sculpture sur neige se déroule à Silver Star Mountain et les prix seront remis dimanche à midi.

Également à Silver Star Mountain ce week-end se tient le 40e événement annuel Over the Hill Downhill, une course de ski alpin récréative opposant des individus et des équipes de quatre pour voir qui peut descendre la montagne le plus rapidement.

Ce soir, de 20h à 23h, musique live au Lake City Casino, Match Eatery et Public House. Barry Wilson se produit.

Carnival Days se déroule au Historic O’Keefe Ranch de 10 h à 16 h le dimanche 5 février. La royauté sera au belvédère pour prendre des photos, et vous aurez l’occasion de rencontrer la reine du ranch ainsi que les mascottes du carnaval JoPo et JoPette.

Brendan Shykora

carnavalDéfiléVernon