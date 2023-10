Des milliers de personnes arrivent à la frontière entre Gaza et l’Égypte

Des milliers de personnes à Gaza se sont rassemblées au poste frontière de Rafah avec l’Égypte, alors que les efforts diplomatiques se poursuivent pour l’ouvrir avant qu’Israël ne commence son opération terrestre prévue.

Mais les Nations Unies ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun progrès dans les négociations sur la réouverture du terminal.

Le Caire accuse Israël de « ne pas coopérer ».

Toutes les routes depuis Gaza sont fermées, alors qu’Israël poursuit ses frappes aériennes en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé lundi en Israël pour la deuxième fois en moins d’une semaine.

Après sa tournée dans six États arabes de la région, il est retourné dans le pays pour tenter de faire pression pour la réouverture du passage afin de laisser entrer l’aide humanitaire et d’évacuer les détenteurs de passeports étrangers.

M. Blinken et le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, ont déclaré qu’ils travaillaient avec Israël, l’Égypte et « d’autres voix politiques de premier plan dans la région » pour rouvrir le passage.

L’armée israélienne a ordonné un blocus de Gaza et coupé l’approvisionnement en eau, nourriture et carburant la semaine dernière avant de lancer une vague de frappes aériennes en représailles à l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël au cours de laquelle des militants ont attaqué des communautés, kidnappé des civils et des soldats et tué davantage. plus de 1 400 personnes.

Lundi matin, des milliers de civils se sont précipités vers le terminal de Rafah suite à des informations selon lesquelles il serait temporairement rouvert lors d’un bref cessez-le-feu lundi.

Israël et le Hamas ont rapidement nié qu’un tel accord ait été conclu.

Plus tard, un correspondant de la BBC dans le sud de Gaza a confirmé qu’une frappe aérienne avait frappé la zone autour du passage, endommageant un bâtiment du côté palestinien du passage ainsi que la route.

Israël a frappé la zone autour du point de passage de Rafah au moins trois fois depuis le début de sa campagne aérienne sur Gaza.

Le passage représente le seul point de sortie potentiel de Gaza tandis que le siège israélien des autres points d’entrée du territoire contrôlé par le Hamas se poursuit.

Des dizaines de camions transportant du carburant et des fournitures humanitaires restent du côté égyptien du terminal de Rafah, attendant l’autorisation d’entrer, alors que la situation humanitaire à Gaza se détériore.

Israël affirme que le siège ne prendra pas fin tant que le Hamas n’aura pas libéré les otages qu’il a capturés en Israël le 7 octobre. Les Israéliens estiment que 199 personnes sont détenues à Gaza, contre 155 précédemment estimées.

Environ 2 750 personnes sont mortes à Gaza depuis l’attaque du Hamas et plus d’un million de personnes ont été déplacées.

« Il y a un besoin urgent de soulager les souffrances des civils palestiniens à Gaza », a déclaré lundi matin le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, ajoutant que les négociations avec Israël avaient été infructueuses.

Le Caire s’est concentré sur l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils à Gaza. M. Shoukry a déclaré que l’Égypte pourrait autoriser les évacuations médicales et laisser entrer certains Gazaouis avec autorisation de voyager.

Un certain nombre de pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont recommandé à leurs citoyens de se diriger vers le terminal de Rafah, prêts à son éventuelle réouverture.

Même si l’Égypte semble prête à rouvrir le passage de Rafah pour permettre la sortie des détenteurs de passeports étrangers et l’entrée de l’aide humanitaire, elle craint un afflux massif de réfugiés palestiniens fuyant la guerre.

L’Égypte et d’autres États arabes estiment que cela serait inacceptable car cela équivaudrait à l’expulsion des Palestiniens de leurs terres.

La British Broadcasting Corporation