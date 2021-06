Des milliers de personnes affluent à Shimla alors que Himachal assouplit les restrictions de Covid-19, Twitter sort ses meilleurs mèmes

Après que le gouvernement de l’Himachal Pradesh a annoncé l’assouplissement des restrictions de Covid-19, les touristes ont commencé à se diriger vers des altitudes plus élevées, en particulier vers Shimla, Kullu-Manali et Dharamsala. Quelques heures après l’ouverture des frontières, de longues files d’attente sinueuses de véhicules ont été observées aux points d’entrée après que les flics ont arrêté des véhicules pour examiner le laissez-passer électronique des voyageurs en provenance d’autres États. Depuis que les vidéos du trafic intense affluant vers l’État ont fait surface sur Internet, les internautes n’ont pas pu contenir leur stupéfaction et ont partagé des réactions amusantes.

Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur inquiétude et leur déception face aux longues files d’attente de véhicules et pensaient que le comportement irresponsable des gens pourrait conduire à la troisième vague de coronavirus, tandis que d’autres ont pris un jibe en partageant des mèmes et des blagues sur eux.

L’Himachal Pradesh a assoupli les restrictions de voyage et, selon les rapports, 5 000 véhicules sont entrés à Shimla au cours des 36 dernières heures. Demain, les mêmes personnes blâmeront Modi ji pour la 3ème vague pic.twitter.com/y31LDu07SD— desi mojito (@desimojito) 14 juin 2021

Certaines personnes ont également mis en garde contre la surpopulation car les experts ont également mis en garde contre une troisième vague de Covid-19.

Hum kabhi nahi sudhrenge !! — Beckbenchar (@beckbenchar) 13 juin 2021

L’empreinte précoce et l’attente dans la troisième vague, si le comportement approprié de COVID n’est pas suivi. Besoin d’appliquer toutes les réglementations, mais il y a aussi de la fatigue dans l’administration et les organismes chargés de l’application des lois — @Sood Ashwani (@SoodAshwani1) 13 juin 2021

Waah kya trafic systématique hai 😜— रोहित डवरे🇮🇳 (@rohitdaware) 13 juin 2021

Plus de 5 000 véhicules seraient entrés à Shimla en quelques heures depuis la barrière Shogi, après que le gouvernement de l’Himachal a ouvert ses frontières sans le rapport négatif obligatoire de la RT-PCR. Bien que la police ait averti les touristes de bafouer les normes de précaution de Covid-19, une forte ruée a été observée sur Ridge et The Mall Road à Shimla.

Selon La Tribune, le taux d’occupation ce week-end a atteint 30 pour cent. Au cours de la semaine à venir, il devrait atteindre 60 pour cent. Près de 25 pour cent des touristes avaient déjà des réservations, tandis que le même pourcentage de touristes étaient sans rendez-vous.

Le surintendant de la police de Shimla, Mohit Chawla, a déclaré qu’il exhortait les gens à suivre les protocoles de Covid-19 et avait mis en garde contre une peine de huit jours de prison en cas de violations répétées. Il a ajouté qu’ils ont même appelé les propriétaires d’hôtels à se conformer aux procédures opérationnelles standard (SOP) telles que le port de masques, une désinfection appropriée et à éviter la surpopulation afin que les touristes se sentent en sécurité et à l’aise.

Cependant, le couvre-feu de 17h00 à 5h00 est toujours en vigueur. Les magasins ouvriront de 9h00 à 17h00 à partir du 14 juin. L’article 144 a été abrogé et les transports publics avec une capacité de 50 pour cent sont autorisés à fonctionner.

