Des milliers de personnes dans des villes à travers les États-Unis ont terminé la course d’Eliza vendredi matin.

Les courses ont été organisées en hommage à Eliza Fletcher, qui a été forcée de monter dans un véhicule après une lutte lors de sa course avant l’aube vendredi dernier à Memphis, Tennessee. Un suspect a été rapidement identifié et a été accusé de son enlèvement et de son meurtre.

La police a déclaré mardi avoir retrouvé le corps de Fletcher après une recherche exhaustive tout au long du long week-end avec des chiens, des VTT et un hélicoptère dans une affaire qui a attiré l’attention des médias nationaux.

Le meurtre de l’enseignante de maternelle de 34 ans et mère de deux enfants a choqué tout le pays et a particulièrement bouleversé les coureuses. Une nécrologie décrivait Fletcher comme une “athlète née” qui aimait passer du temps dehors avec son mari et ses enfants.

Son cas est le dernier en date qui renforce la peur qu’ont de nombreuses femmes athlètes lorsqu’il s’agit de s’entraîner seules, la nuit ou dans des endroits isolés. Bien que les statistiques sur la criminalité montrent que ces types d’attaques sont extrêmement rares, la peur qu’elles inspirent est réelle et de nombreuses femmes signalent du harcèlement ou des agressions, même dans les zones très peuplées.

En réponse à sa mort, des groupes de coureurs ont décidé de “Terminer la course d’Eliza” dans l’obscurité précédant l’aube vendredi matin, une semaine après son meurtre. Beaucoup portaient des hauts roses et des shorts violets en son honneur.

Des groupes ont couru à Memphis, Nashville, Chattanooga et dans de nombreuses autres villes et villages du pays. Des centaines ont enregistré leurs courses sur un site Web dédié à l’événement.