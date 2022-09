Des milliers de personnes à travers Haïti demandent l’éviction du Premier ministre lors d’une nouvelle manifestation

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Des milliers de personnes dans la capitale haïtienne et dans d’autres grandes villes ont organisé de nouvelles manifestations mercredi pour exiger des rues plus sûres, des biens plus abordables et la démission du Premier ministre Ariel Henry.

Des coups de feu occasionnels se sont mêlés aux cris et aux applaudissements des manifestants alors qu’ils défilaient dans les rues bloquées par des pierres, des camions et des pneus enflammés.

« Ariel, tu dois y aller ! Allez, Ariel ! Vas-y, Ariel ! a crié une foule dans la capitale de Port-au-Prince.

D’autres manifestations ont paralysé diverses villes côtières des régions du nord et du sud d’Haïti, notamment Port-de-Paix, Petit-Goâve et Jérémie, la police tirant des gaz lacrymogènes pour débourser la foule.

Les Haïtiens ont organisé un nombre croissant de manifestations au milieu d’une augmentation des enlèvements et des meurtres liés aux gangs, d’une flambée des prix des produits de base et d’un grave manque de carburant dans un taux d’inflation qui a atteint 30 %.

Mardi, le bureau du Premier ministre a publié une déclaration disant qu’il était “conscient de la gravité de la situation” et qu’Henry prendrait plusieurs mesures, notamment la mise en œuvre de programmes sociaux pour réduire l’extrême pauvreté et garantir que davantage de carburant soit disponible dans les stations-service. Henry a appelé au calme et a exhorté les gens à ne pas céder à la manipulation politique.

Haïti est devenu de plus en plus instable depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, les gangs devenant de plus en plus puissants alors que l’administration Henry ne cesse de repousser la date des élections générales prévues l’année dernière.

Evens Sanon, Associated Press