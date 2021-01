Des milliers de résidents de Hong Kong ont été enfermés samedi dans le but de contenir une aggravation de l’épidémie de coronavirus dans la ville.

Il y a eu plus de 4300 cas de coronavirus à Hong Kong depuis novembre, représentant près de 40% du total de la ville.

Les cas dans un quartier ouvrier, le district de Yau Tsim Mong, ont représenté la moitié des infections la semaine dernière.

Les tests des eaux usées dans la région ont détecté des traces plus concentrées du virus, ce qui a suscité des inquiétudes quant au fait que des systèmes de plomberie mal construits et un manque de ventilation dans les unités subdivisées pourraient présenter un chemin possible pour la propagation du virus.

Au cours de l’épidémie de SRAS de 2003 à Hong Kong, le virus s’est probablement propagé par une «plomberie inadéquate», selon une analyse technique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) cette année-là.

Des experts de l’OMS ont écrit en 2003 que «des systèmes de plomberie et d’égouts inadéquats pourraient continuer à accroître la propagation potentielle du SRAS et de certaines autres maladies».

Les autorités ont déclaré samedi qu’une zone du district de Yau Tsim Mong avec 16 bâtiments serait verrouillée jusqu’à ce que tous les habitants soient testés.

Les résidents ne seront pas autorisés à quitter leur domicile tant qu’ils n’auront pas reçu les résultats des tests.

«Les personnes soumises à des tests obligatoires sont tenues de rester dans leurs locaux jusqu’à ce que toutes les personnes identifiées dans la zone aient subi des tests et que les résultats des tests soient pour la plupart vérifiés», a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Hong Kong a précédemment évité les verrouillages dans la ville pendant la pandémie, la dirigeante Carrie Lam déclarant en juillet de l’année dernière que les autorités éviteraient de prendre de telles «mesures extrêmes».

Les restrictions, qui ont été annoncées à 4 heures du matin, heure locale à Hong Kong, devraient prendre fin dans les 48 heures, a indiqué le gouvernement.

Il a exhorté les employeurs à faire preuve de discrétion et à éviter d’accumuler le salaire des employés qui ont été touchés par les restrictions et pourraient ne pas être en mesure d’aller travailler.

Hong Kong a enregistré un total de 9 929 infections dans la ville, avec 168 décès enregistrés vendredi.