Des « milliers de pèlerins chrétiens » sont bloqués et tentent de rentrer chez eux après l’annulation de leurs vols depuis Israël

Alors que l’armée israélienne s’apprête à défendre ses frontières et à éliminer le Hamas de son refuge terroriste, de nombreux touristes américains tentent de quitter le pays.

« Des milliers de pèlerins chrétiens parcourent ce pays en pleine guerre », a déclaré le pasteur Zach Terry de la First Baptist Church de Fernandina Beach, en Floride.

Le pasteur Terry, son épouse Julie et un groupe de 54 Américains se sont rendus en Terre Sainte avec Signature Tours.

« Nous nous sentons en sécurité ici, c’est effrayant d’entendre les sirènes », a déclaré le pasteur Terry. « Mais vous savez, c’est la vie habituelle des Israéliens. »

Rien n’était cependant habituel lorsque les terroristes du Hamas ont violemment envahi Israël, tuant plus de 1 300 personnes, prenant des femmes et des enfants en otages et tirant des milliers de missiles à travers la frontière de Gaza.

« Dieu est plus grand que cette tempête », a déclaré Julie Terry. « Nous nous sommes tous accrochés à cela – et cela reste vraiment gravé dans mon cœur. »

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***

Le groupe a évacué en toute sécurité et a terminé sa tournée à travers la Jordanie, surplombant Jérusalem, à la suite de l’attaque de samedi depuis le mont Nebo.

« Nous étions dans notre hôtel, les sirènes se sont déclenchées et nous avons été transportés vers un abri anti-bombes », a déclaré Rebecca Alonzo, voyageant avec Iris Global.

Elle et son mari Keith ont pris l’un des derniers avions à quitter le pays avant que les grandes compagnies aériennes n’annulent leurs vols à destination et en provenance d’Israël.

« C’est un miracle que nous ayons pu sortir de là à ce moment-là, car l’aéroport a fermé après notre départ à cause des attaques », a déclaré Alonzo.

Le ministère israélien du Tourisme est transparent sur sa page Web quant à la possibilité de violence, indiquant aux voyageurs quoi faire s’ils entendent des sirènes. Après avoir vécu la première attaque du Hamas, le pasteur McDougal du Tennessee partage ses efforts pour rentrer chez lui sain et sauf.

« Et il n’y a aucun vol d’American Airlines pour le moment, ni à l’arrivée ni au départ », a déclaré le pasteur McDougal. « Nous étudions donc des projets de voyage alternatifs qui pourraient impliquer de traverser une frontière vers un autre pays – de prendre un vol de retour depuis un autre pays. »

Malgré l’horrible attaque contre Israël, le PDG de Passages, Scott Phillips, prévoit toujours d’envoyer un groupe d’étudiants du secondaire et de l’université à la fin de l’année.

« Nous prévoyons qu’environ 800 étudiants nous rejoignent en décembre », a déclaré Phillips.

Heureusement, aucun de leurs étudiants n’est là pour le moment. Il dit que Passages, comme beaucoup de circuits en Terre Sainte, n’a pas l’intention de reporter ses futurs voyages.

« C’est pour cela qu’il a été construit : donner aux jeunes des États-Unis les moyens d’agir et les inciter à se tenir aux côtés d’Israël dans des moments comme celui-ci », a conclu Phillips.

Israël a accueilli 2,7 millions de touristes en 2022, rapportant 4 milliards de dollars à l’économie après la pandémie. Cependant, quelques jours seulement après l’attaque, le shekel est tombé à son niveau le plus faible de l’année, drainant des centaines de millions de dollars de l’économie.

Et lorsque les grandes compagnies aériennes reviennent en Israël, le Département d’État américain conseille aux touristes d’être extrêmement prudents.