Le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni accélère le suivi des patients pour ses prochains essais de vaccins contre le cancer – et chacun sera adapté aux besoins de chaque individu.

Comme Le gardien rapportsles patients qui répondent aux critères d’éligibilité n’ont qu’à signer un échantillon de sang et de tissus pour avoir un accès immédiat à l’essai vaccinal, qui utilisera technologie d’ARNm de pointe pour personnaliser chaque vaccin en fonction de l’ADN des personnes qui le reçoivent.

Le NHS a déclaré au journal que des dizaines de personnes avaient déjà été inscrites au programme, appelé le Plateforme de lancement du vaccin contre le cancer, et des milliers d’autres pourront participer aux essais sur 30 sites à travers le Royaume-Uni. Pour commencer, l’agence recherche des patients atteints de cancers de la vessie, colorectal, du rein, du poumon, de la peau et du pancréas, mais d’autres types seront ajoutés au fur et à mesure de l’avancement du programme.

« À mesure que de plus en plus de ces essais seront lancés dans les hôpitaux à travers le pays », a expliqué Amanda Pritchard, directrice du NHS England, « notre service national de mise en relation garantira qu’autant de patients éligibles que possible auront la possibilité d’y accéder. »

Annoncé avant le Conférence de l’American Society of Clinical Oncology (Asco) à Chicago, le programme NHS travaille en tandem avec le fabricant allemand de vaccins BioNTech, dont Les vaccins à ARNm contre la COVID-19 ont ouvert la voie pour que la technologie soit appliquée à toutes sortes de maladies et d’affections.

Lors de la conférence, BioNTech devrait également présenter des preuves préliminaires sur des recherches suggérant que la mesure de l’ADN tumoral circulant pourrait aider à la détection précoce du cancer colorectal, ce qui explique un estimé à 930 000 décès dans le monde rien qu’en 2020.

Le premier patient du programme, Elliot Pfebve, 55 ans, souffre également d’un cancer colorectal. Comme Le gardien Selon les rapports, l’homme ne présentait aucun symptôme et n’a appris qu’il en souffrait lors d’un rendez-vous de routine chez le médecin.

Pfebve s’est fait retirer sa tumeur cancéreuse et une partie de son gros intestin et a subi une chimiothérapie avant de s’inscrire au projet pilote du NHS, qui lui a permis de recevoir le premier vaccin au monde du même type de vaccin à ARNm que celui utilisé dans le vaccin COVID de Pfizer et BioNTech.

Victoria Kunene, l’enquêteuse principale du procès, a déclaré Le gardien qu’il est trop tôt pour dire si le cancer de Pfebve a été complètement guéri, mais elle a « extrêmement espoir » quant à l’issue.

« Sur la base des données limitées dont nous disposons actuellement sur la réponse corporelle au vaccin, cela pourrait s’avérer être une évolution significative et positive pour les patients », a déclaré Kunene au journal, « mais davantage de données sont encore nécessaires et nous continuons à recruter ». patients appropriés à l’essai pour établir cela davantage. »

Pour sa part, le conférencier révolutionnaire semblait ravi d’avoir l’occasion de contribuer à guérir le cancer et d’écrire ainsi l’histoire.

« Faire partie de ce procès a été une décision très importante dans ma vie, tant pour moi que pour ma famille », s’est enthousiasmé Pfebve. « Après avoir traversé la difficulté du diagnostic et une chimiothérapie débilitante, c’était merveilleux de pouvoir participer à quelque chose qui pourrait conduire à une nouvelle façon de traiter le cancer, et si d’autres peuvent bénéficier de ce que l’essai pourrait découvrir, alors c’est génial, aussi. »

