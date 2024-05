Des milliers de patients du NHS vont tester un nouveau vaccin personnalisé contre le cancer à un « moment historique »

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Visez santé pour recevoir une analyse exclusive de la semaine en santé Recevez gratuitement notre courriel Visez santé

Des milliers de patients du NHS auront accès à des vaccins révolutionnaires contre le cancer, ont déclaré les responsables de la santé, alors qu’un homme de 55 ans est devenu le premier en Angleterre à recevoir un traitement contre le cancer de l’intestin à un « moment historique ».

Jusqu’à présent, trente hôpitaux se sont inscrits au Cancer Vaccine Launch Pad du NHS England, qui s’efforce d’accélérer les patients afin qu’ils reçoivent les vaccins le plus tôt possible dans le cadre d’un certain nombre d’essais différents.

Des dizaines de personnes se sont déjà inscrites aux essais, la majorité devant y participer à partir de 2026 – et des milliers d’autres devraient être recrutées l’année prochaine, a indiqué le NHS England.

Des milliers de personnes pourraient bientôt recevoir des vaccins personnalisés ciblant des mutations spécifiques de leur cancer ( Pennsylvanie )

Elliot Pfebve, père de quatre enfants et professeur d’enseignement supérieur, est devenu le premier patient à recevoir le vaccin contre le cancer de l’intestin, après avoir reçu un diagnostic de maladie à la suite d’un examen de santé de routine chez son médecin généraliste.

Après avoir retiré une tumeur de 30 cm de son gros intestin, il a été référé à l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham pour une chimiothérapie et pour participer à l’essai clinique.

On espère qu’en ciblant les cellules cancéreuses restantes après son opération, le vaccin pourrait aider à empêcher la maladie de réapparaître.

Le professeur Peter Johnson, directeur clinique national pour le cancer au NHS, a déclaré : « Nous savons que même après une opération réussie, les cancers peuvent parfois réapparaître parce qu’il reste quelques cellules cancéreuses dans le corps, mais l’utilisation d’un vaccin pour cibler ces cellules restantes peut être un moyen d’empêcher que cela se produise.

M. Pfebve a déclaré : « Grâce au potentiel de cet essai, s’il réussit, il pourrait aider des milliers, voire des millions de personnes, afin qu’elles puissent avoir de l’espoir et ne pas vivre tout ce que j’ai vécu. J’espère que cela aidera d’autres personnes.

Elliot Pfebve a reçu le vaccin à l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham ( Fil NHS Angleterre/PA )

Saluant cela comme un « moment historique » pour les patients et les services de santé, la directrice générale du NHS England, Amanda Pritchard, a déclaré : « Grâce aux progrès en matière de soins et de traitement, la survie au cancer a atteint un niveau record dans ce pays, mais ces essais de vaccins pourraient nous offrir un jour un moyen de vacciner les gens contre leur propre cancer pour contribuer à sauver davantage de vies.

« Le NHS est dans une position unique pour mener ce type de recherche de pointe à l’échelle mondiale, et à mesure que de plus en plus de ces essais seront lancés et exécutés dans les hôpitaux à travers le pays, notre service national de mise en relation garantira qu’un maximum de patients éligibles soient éligibles. que possible, ayez la possibilité d’y accéder.

Le vaccin a été créé à l’aide de la technologie de l’ARNm – la même que celle utilisée dans les vaccins Covid – et est développé conjointement par les sociétés biopharmaceutiques BioNTech et Genentech.

Il fonctionne en recherchant des mutations spécifiques dans la tumeur d’un patient, les cliniciens utilisant ces informations pour créer un traitement personnalisé. Le vaccin est conçu pour stimuler le système immunitaire d’un patient après une intervention chirurgicale afin d’éliminer les tumeurs afin qu’il puisse reconnaître et attaquer les cellules cancéreuses restantes.

Le Dr Victoria Kunene, oncologue clinicien consultant à l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham et chercheur principal de l’essai, a déclaré : « Les vaccins expérimentaux contre le cancer sont basés sur l’ARNm et sont créés en analysant la tumeur d’un patient pour identifier des mutations spécifiques à son propre cancer.

Les scientifiques affirment que 20 ans de recherche dans le domaine des vaccins contre le cancer commencent enfin à porter leurs fruits ( Rui Vieira/PA Fil )

« En utilisant ces informations, nous pouvons créer un vaccin expérimental individualisé contre le cancer, mais il est encore trop tôt pour dire si celui-ci réussira, même si nous avons beaucoup d’espoir.

« Sur la base des données limitées dont nous disposons actuellement sur la réponse corporelle au vaccin, cela pourrait s’avérer être une évolution significative et positive pour les patients, mais davantage de données sont encore nécessaires et nous continuons à recruter des patients appropriés pour l’essai afin d’établir cela plus loin.

L’essai auquel M. Pfebve a participé est l’un des nombreux essais qui se dérouleront dans les centres de santé du NHS à travers le pays, les patients atteints de mélanome ayant déjà commencé à recevoir un vaccin distinct créé par Moderna en octobre.

Ils font partie du Cancer Vaccine Launch Pad du NHS England, qui s’efforce d’accélérer l’obtention des vaccins par les patients le plus tôt possible. Le programme fonctionnera avec un certain nombre de sociétés pharmaceutiques et pourrait s’étendre pour inclure des patients atteints d’autres cancers tels que le cancer du pancréas et du poumon.

Les personnes souhaitant participer subiront une prise de sang et un prélèvement de tissus. S’ils sont éligibles, ils seront orientés vers l’hôpital NHS le plus proche impliqué dans le programme.

Le professeur Johnson a déclaré : « L’accès aux essais cliniques pourrait offrir une autre option aux patients et à leurs familles, et je suis ravi que, grâce à notre rampe de lancement nationale, nous élargirons les opportunités de participer à ces essais pour beaucoup plus de personnes, avec des milliers de personnes. les patients devraient être recrutés l’année prochaine.

Iain Foulkes, directeur exécutif de la recherche et de l’innovation chez Cancer Research UK, a déclaré : « C’est incroyablement excitant que les patients en Angleterre commencent à accéder à des vaccins personnalisés contre le cancer de l’intestin.

« Cette technologie est pionnière dans l’utilisation de vaccins à base d’ARNm pour sensibiliser le système immunitaire des personnes et ainsi détecter et cibler le cancer dès ses premiers stades. Des essais cliniques comme celui-ci sont essentiels pour aider davantage de personnes à vivre plus longtemps et mieux, sans craindre le cancer.

« En cas de succès, le vaccin changera la donne dans la prévention de l’apparition ou du retour du cancer de l’intestin. »

