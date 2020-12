WASHINGTON – Une foule croissante agitant des drapeaux américains et portant des chapeaux «Make America Great Again» s’est réunie samedi matin à Freedom Plaza pour soutenir le président Donald Trump et ses allégations non fondées de fraude électorale à l’élection présidentielle.

Le rassemblement était organisé par Women for America First, un groupe conservateur qui a organisé le mois dernier le rassemblement «Stop the Steal», qui a attiré des dizaines de milliers de personnes.

Jusqu’à 15 000 personnes devraient assister à la manifestation de samedi, selon l’autorisation du groupe. Atout tweeté Samedi matin qu’il n’était pas au courant de la un événement, « mais je vais les voir! »

Les foules se sont rassemblées pour écouter les orateurs avant de se rendre devant la Cour suprême, qui a nié un effort vendredi pour annuler les résultats des élections dans les États du champ de bataille et les empêcher de voter lundi pour le président élu Joe Biden.

Beaucoup dans la foule ne portaient pas de masques, malgré un mandat de masque fixé par la maire Muriel Bowser à Washington, DC. L’organisatrice Cindy Chafian a dit à la foule de se laver les mains, mais s’est moquée des précautions relatives au COVID-19 telles que la distance sociale et le port de masque.

Chants de « CNN craint, Fox News craint aussi! » « Quatre ans de plus! » et « Combattez pour Trump! » a éclaté alors que d’énormes orateurs hurlaient des chansons pro-Trump telles que «Les vraies femmes votent pour Trump».

Lisa Parry et son mari Richard ont conduit 14 heures depuis la Floride pour montrer leur soutien à Trump et exiger la transparence du gouvernement. Parry, qui portait un sweat-shirt «Million MAGA March», a déclaré qu’elle ne croyait pas que Biden aurait pu gagner les élections.

Le soir de l’élection, «Je me suis couché à 13 heures et Trump était en tête. Il n’y a aucun moyen », a déclaré Parry, une infirmière à la retraite. «Je n’y crois pas. Ce sont des faux.

Aucune allégation de fraude électorale généralisée n’a été étayée et quelques dizaines de poursuites judiciaires soulevant de telles allégations ont échoué. Même le procureur général William Barr a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude qui aurait affecté le résultat de la course à la présidentielle.

Des acclamations ont éclaté et la foule s’est précipitée pour apercevoir un groupe en noir et jaune, la tenue du groupe nationaliste d’extrême droite Proud Boys, marchant dans la rue à côté de Freedom Plaza.

D’autres participants ont semblé soutenir QAnon, la théorie du complot sans fondement que le FBI a considérée comme une menace terroriste nationale.

Enrique Tarrio, le président des Proud Boys, implicite il avait été invité à la Maison Blanche samedi. Mais Judd Deere, assistant adjoint et attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, a déclaré à USA TODAY que Tarrio était simplement en tournée de Noël ouverte au public.

Pour les partisans de Trump, le rassemblement est un moyen d’exprimer leur désillusion et leur colère face aux élections, a déclaré Amy Kremer, présidente de Women for America First, à USA TODAY. Elle s’est rendue dans la capitale nationale dans le cadre d’une tournée en bus à travers le pays de deux semaines.

« Nous voulons qu’il continue à rester fort et à lutter pour dénoncer cette fraude électorale et exiger la transparence et l’intégrité électorale », a-t-elle déclaré. « Le deuxième objectif est vraiment de se soutenir les uns les autres. »

Le rassemblement survient quelques jours avant que les électeurs des 50 États et de Washington ne se réunissent dans leurs capitales respectives pour voter à la présidence en fonction des votes populaires dans chaque État. Biden a remporté 306 votes électoraux et Trump en a obtenu 232; un candidat présidentiel a besoin de 270 pour gagner.

Robin Pressley, 53 ans, de l’est du Tennessee, est venu au rassemblement de novembre et est revenu samedi en tenue pro-Trump. Elle a déclaré que si le collège électoral officialisait la victoire de Biden lundi, ils seraient de retour dans les rues.

«Nous reviendrons ici. Nous n’allons pas arrêter », a-t-elle déclaré. «Nous, les gens, sommes énervés.»

Pressley, qui possède une entreprise de nettoyage, et son mari Greg ont déclaré qu’ils pensaient que les résultats des élections pourraient encore être annulés, bien que presque toutes les poursuites pour fraude électorale aient été annulées devant le tribunal.

« Je ne sais pas comment il va le faire », a déclaré Pressley. « Mais Dieu va s’occuper des choses. »

« Trump sera inauguré le 20 janvier », a déclaré Greg Pressley. « Le dernier mot n’a pas encore été dit. »

Stephanie Liu, une assistante de recherche de New York, est venue au rassemblement avec les Américains d’origine chinoise pour Trump pour protester contre la «fraude électorale».

«C’est tellement évident … les médias mentaient», dit-elle. «Cela rend l’Amérique si mauvaise devant le monde entier.»

Cynthia Brokenshire, Elizabeth Mortimer et Anmarie Kaziamis se sont rencontrées sur Facebook et ont fait du covoiturage du New Jersey à Washington samedi matin. Ils n’ont pas pu assister au rassemblement précédent en novembre mais ont tenu à venir samedi pour soutenir la campagne «Stop the Steal».

«Notre démocratie est en danger», a déclaré Kaziamis en tenant un drapeau Trump. « Je ne manquerais pas celui-ci pour le monde. »

Plusieurs groupes, dont l’organisation anti-Trump Refuse Fascism et le groupe anti-fasciste All Out DC, organisent des contre-protestations au Black Lives Matter Plaza, à quelques pâtés de maisons de la Maison Blanche.

Pour éviter la confrontation, les organisateurs du rassemblement de samedi ont dit aux manifestants d’éviter certains hôtels et ont désigné certaines parties de Washington comme une «zone interdite».

Des escarmouches entre manifestants et contre-manifestants ont éclaté dans toute la ville lors du rassemblement de novembre. Au moins 20 personnes ont été arrêtées pour divers chefs d’accusation, notamment pour voies de fait et possession d’armes, a rapporté l’Associated Press.

Contribuer: Will Carless; Presse associée