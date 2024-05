Des milliers de Parisiens participent à un pique-nique gratuit sur les Champs-Élysées | Paris

Des milliers de personnes se sont rassemblées sur les Champs-Élysées pour un pique-nique géant gratuit organisé par un comité de commerçants et d’entreprises locales luttant pour enrayer le lent déclin du boulevard longtemps connu comme « la plus belle avenue du monde ».

Autrefois promenade préférée des Parisiens, les Champs-Élysées ont été progressivement abandonnées ces dernières années par la population locale, les magasins et les cinémas populaires ayant cédé la place aux boutiques de luxe et l’avenue est devenue l’apanage des touristes fortunés.

« C’est une manière de dire aux Parisiens : ‘Revenez sur les Champs-Élysées’, pour leur montrer que l’avenue n’est pas réservée qu’au shopping haut de gamme », a déclaré Marc-Antoine Jamet, président des Champs-Élysées, qui compte 180 membres. comité qui a organisé l’événement.

Environ 273 000 personnes ont postulé pour participer au « grand pique-nique », dont 4 400 sélectionnées pour s’asseoir avec jusqu’à six invités chacune sur une couverture de pique-nique à carreaux rouges et blancs de 216 mètres de long, décrite par les organisateurs comme « la plus grande du monde ». nappe de table ».

Huit restaurants partenaires – dont la vénérée brasserie Fouquet’s, repaire des stars françaises du cinéma et de la musique pendant des décennies – ont proposé des repas pour deux services distincts allant des baguettes au jambon aux salades César, en passant par les crudités et les macarons.

« Des milliers de personnes pique-niquent sur l’une des avenues les plus connues au monde, en vue de l’Arc de Triomphe, c’est une véritable fête populaire et gourmande », a déclaré l’invité d’honneur de l’événement, l’ancien chef de l’Élysée Guillaume Gomez.

Les pique-niqueurs étaient enthousiastes. « Le ciel est bleu, le soleil est au rendez-vous, nous sommes assis au milieu des Champs-Élysées. Nous avons beaucoup de chance, non ? » Fabien, venu spécialement de la région parisienne avec son épouse Michelle, l’a déclaré à BFM TV.

« Et le pique-nique est vraiment bon, j’ai reçu un macaron Ladurée », a déclaré Léo, 14 ans.

Les convives profitent de leur nourriture gratuite lors de l’événement, assis sur « la plus grande nappe du monde ». Photographie : Aurélien Morissard/AP

Le comité a averti à plusieurs reprises que l’avenue emblématique a « perdu de sa splendeur » au cours des 30 dernières années, victime de l’évolution des habitudes de consommation mais aussi des crises dont la gilets jaunes (« vestes jaunes ») les manifestations et la pandémie.

L’année dernière, elle a transformé les Champs-Élysées en un festival de dictée de masse en plein air avec 1 800 pupitres disposés sur toute sa longueur. Un autre exercice visant à « réenchanter » les Parisiens avec l’avenue, décor d’innombrables films.

Il y a pourtant de nombreuses années – comme le chantonnait le chanteur franco-américain Joe Dassin dans une chanson célèbre à la fin des années 1960, alors que l’avenue était au sommet de sa popularité – « Vous trouverez tout ce que vous voulez sur les Champs. -Élysées ».

Le dernier cinéma de l’avenue, l’UGC Normandie, ouvert en 1937, fermera ses portes le mois prochain, le troisième cinéma à fermer ces dernières années dans un contexte de baisse des ventes de billets et de ce que l’UGC a qualifié de « changement significatif » dans la démographie des visiteurs des Champs-Élysées.

Les lieux de divertissement, les librairies, les disquaires et les magasins de vêtements ayant disparu, ils ont progressivement été remplacés par des magasins d’articles de sport de luxe et haut de gamme, pour lesquels une adresse sur l’avenue conserve un pouvoir d’attraction considérable, notamment auprès des touristes.

Le groupe de luxe français LVMH – propriétaire de Louis Vuitton et Dior – a payé plus d’un milliard d’euros pour son magasin principal récemment acquis sur les Champs-Élysées, selon des agents immobiliers, des enquêtes montrant qu’un quart de toutes les visites sur l’avenue sont désormais effectuées. dédié au shopping de marques de luxe.

La boutique Louis Vuitton des Champs-Élysées, photographiée ici lors d’une collaboration avec l’artiste Yayoi Kusama en janvier 2023. Photographie : Khademian Farzaneh/ABACA/Rex/Shutterstock

Ronan Guevel, qui vit aux abords de l’avenue depuis plus de 20 ans, a déclaré à France Info: «Quand j’étais jeune, nous aimions sortir [to the cinema] sur les Champs. Il devait y en avoir sept ou huit sur l’avenue. Maintenant, le dernier s’en va.

Un autre cinéma a récemment été remplacé par un magasin de vêtements de sport Lacoste, a déclaré Guevel : « Les magasins et les lieux que les Parisiens utilisaient auparavant ont été remplacés par des marques que l’on peut trouver un peu partout. Les Champs-Élysées perdent un peu de leur âme.»

Avec plus de 1,3 million de personnes déambulant chaque mois sur l’avenue Les prix de l’immobilier ont grimpé en flèche, obligeant les petits magasins et établissements indépendants et moins rentables à rendre leurs clés face à des loyers qui ont augmenté de 15 % au cours de la seule année écoulée.

« La spéculation immobilière est le grand enjeu », a déclaré l’édile de Paris Nicolas Bonnet-Oulaldj. « Le prix au mètre carré est tout simplement trop élevé. Nous allons devoir faire appel au gouvernement pour qu’il nous aide à réglementer et à limiter les loyers dans cette partie de la ville.»

La mairie de Paris travaille sur un plan de 250 millions d’euros visant à transformer une autoroute urbaine à huit voies en un « jardin extraordinaire », mais le gros des travaux ne devrait commencer qu’après les Jeux olympiques de cet été.

Quelques améliorations mineures de l’avenue sont également apportées avant les Jeux olympiques, avec des terrasses réaménagées sur toute sa longueur et davantage d’espace réservé aux piétons.

Le comité des Champs-Élysées doit lui-même présenter lundi un rapport de 1 800 pages sur 150 suggestions pour réimaginer le boulevard, visant à « orienter une transformation plus radicale et plus globale » du quartier, a déclaré Jamet.