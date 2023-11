Des milliers de Palestiniens fuient le nord de Gaza dans un « voyage désespéré » | Conflit israélo-palestinien Actualités

Des milliers de Palestiniens ont quitté le nord de Gaza à pied, brandissant des drapeaux blancs et se dirigeant vers le sud à la recherche d’un refuge devenu de plus en plus insaisissable alors qu’Israël bombarde toute l’enclave avec des frappes aériennes.

Les Nations Unies ont déclaré mercredi que 15 000 Palestiniens avaient fui la veille le nord de Gaza, en empruntant la principale artère de circulation, la route Salah al-Din. C’est trois fois le chiffre estimé lundi.

L’armée israélienne a donné mercredi aux habitants du nord de Gaza un délai de quatre heures pour partir.

“Il est difficile d’obtenir des informations sur une opération militaire en cours, mais les gens avec qui nous parlons à Gaza disent qu’ils voient les troupes israéliennes établir des positions et des postes dans des bâtiments à proximité”, a déclaré Alan Fisher d’Al Jazeera.

« Dans le même temps, nous voyons des milliers de personnes se déplacer vers le sud – et non des convois de voitures. Ils marchent. Ils brandissent des drapeaux blancs, craignant d’être attaqués. Ils se déplacent ensemble en grands groupes – croyant qu’il pourrait y avoir une certaine sécurité dans le nombre – dans un voyage désespéré vers le sud vers un avenir dont ils n’ont aucune idée de ce qu’il leur réserve », a rapporté Fisher.

Il a cité l’armée israélienne qui a déclaré qu’il restait environ 100 000 personnes dans le nord de la bande de Gaza, contre un million auparavant.

«L’armée israélienne affirme que lorsqu’elle est à Gaza, il s’agit avant tout de ‘resserrer l’étau’ au Hamas, qu’elle va cibler les infrastructures et les installations d’armement du Hamas. Cela va frapper aussi fort que possible tous les combattants du Hamas qu’ils trouveront. »





Israël a déclaré que ses forces terrestres avaient encerclé la ville de Gaza et se livraient à des escarmouches avec des combattants de groupes palestiniens. Les Palestiniens affirment qu’aucun coin de la bande n’est à l’abri des bombardements israéliens. Plus de 70 pour cent des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés.

La majorité – notamment des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées – ont fui avec le minimum de biens. Certains ont déclaré avoir dû traverser des points de contrôle israéliens pour atteindre les zones du sud et avoir été témoins d’arrestations par les forces israéliennes.

« La majorité des gens ont quitté leurs terres parce que [Israeli] le siège est devenu absolu à Gaza. Nous n’avons ni eau, ni électricité, ni farine », a déclaré Ameer Ghalban, poussant un parent âgé en fauteuil roulant sur la route principale de Gaza, à l’agence de presse Associated Press.

“Nous étions assis en paix quand tout d’un coup, une frappe aérienne de F-16 a atterri sur une maison et l’a fait exploser, tout le pâté de maisons, trois maisons côte à côte”, a déclaré Mohammed Abu Daqa, témoin d’une frappe aérienne israélienne à Khan Younis, dans le sud de Gaza, a déclaré à AP.

« Des civils, tous des civils. Une vieille femme, un vieil homme et bien d’autres encore portés disparus sous les décombres.

Plus de 10 569 personnes ont été tuées dans les bombardements incessants d’Israël, dont 4 324 enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza.

La guerre a éclaté le 7 octobre lorsque le Hamas a lancé des attaques dans le sud d’Israël qui, selon les autorités, ont tué plus de 1 400 personnes.





Les déplacements à Gaza, où la majorité de la population est composée de réfugiés dont les parents ou grands-parents ont été expulsés de force de leurs foyers et interdits de retour lors de la fondation d’Israël en 1948, ont ravivé un douloureux sentiment de déjà-vu.

« Nous ne trouvons pas de nourriture et il n’y a pas de farine. Les gens font la queue pour obtenir de l’eau », a déclaré à Al Jazeera Umm Moamen al-Arja, une mère réfugiée dans le sud de Gaza.

« Nous voulons juste retourner chez nous et retrouver nos familles. »