Des milliers de Palestiniens fuient alors qu’Israël affirme que ses troupes combattent dans la ville de Gaza

KHAN YOUNIS, bande de Gaza (AP) — Israël a été confronté mercredi à une pression croissante de la part de certains de ses alliés les plus proches en raison du sort des civils à Gaza, où des milliers de personnes ont fui à pied le nord de l’enclave en raison de la diminution de la nourriture et de l’eau et de la peur de approche des forces israéliennes.

Plus de 70 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont déjà quitté leurs foyers, mais le nombre se dirigeant vers le sud La situation s’est récemment accélérée alors que les troupes israéliennes combattent les militants du Hamas dans la ville de Gaza et que la situation humanitaire devient de plus en plus désastreuse.

Le Groupe des Sept pays riches appelé mercredi pour la livraison « sans entrave » de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant, et pour des « pauses humanitaires » dans les combats. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a laissé ouvert la possibilité de petites pauses pour acheminer l’aide humanitaire, mais a exclu un cessez-le-feu plus large à moins que tous les otages ne soient libérés.

Il n’y a pas de fin en vue à la guerre déclenchée par le Hamas Attaque meurtrière du 7 octobre en Israël.

Israël a déclaré que la bataille pour mettre fin au règne du Hamas et écraser ses capacités militaires serait longue et difficile, et qu’il maintiendrait une certaine forme de contrôle sur l’enclave côtière indéfiniment – même si la manière dont il y parviendra reste floue. Soutien à la guerre reste fort en Israëloù l’accent a été mis sur le sort des plus de 240 otages pris par le Hamas et d’autres groupes militants.

Environ 15 000 personnes ont fui le nord de Gaza mardi – trois fois plus que lundi – selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Ils empruntent la principale autoroute nord-sud de Gaza pendant une fenêtre quotidienne de quatre heures annoncée par Israël.

Parmi ceux qui ont fui figurent des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, et la plupart marchaient avec le minimum de biens, a indiqué l’agence des Nations Unies. Certains disent qu’ils ont dû traverser des points de contrôle israéliens, où ils ont vu des gens être arrêtés, tandis que d’autres ont levé les mains en l’air et ont brandi des drapeaux blancs en passant devant des chars israéliens.

Des Palestiniens fuient vers le sud de la bande de Gaza dans la rue Salah al-Din à Bureij, dans la bande de Gaza, le mardi 7 novembre 2023. (AP Photo/Hatem Moussa)

Des centaines de camions transportant de l’aide sont autorisés à entrer à Gaza depuis l’Égypte depuis le 21 octobre. Mais les travailleurs humanitaires affirment que cela est loin d’être suffisant.

« Il y a actuellement un océan de besoins à Gaza, et ce qui arrive n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Nous avons besoin de carburant, nous avons besoin d’eau, nous avons besoin de nourriture et nous avons besoin de fournitures médicales », a déclaré Dominic Allen du Fonds des Nations Unies pour la population, s’exprimant depuis la Cisjordanie.

Les habitants ont signalé de fortes explosions dans la nuit de mercredi dans la ville de Gaza et dans le camp de réfugiés de Shati, qui abrite des familles palestiniennes. qui ont fui ou ont été chassés de ce qui est aujourd’hui Israël pendant la guerre de 1948 qui a entouré sa création.

« Les bombardements étaient violents et rapprochés », a déclaré Mohamed Abed, qui vit dans la ville de Gaza.

Des Palestiniens regardent les bâtiments détruits lors des bombardements israéliens dans la morgue de Deir al Balah, dans la bande de Gaza, le mardi 7 novembre 2023. (AP Photo/Hatem Moussa)

Le porte-parole en chef de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré mardi soir que les forces terrestres avaient atteint « les profondeurs de la ville de Gaza ». L’armée a déclaré mercredi avoir tué l’un des principaux développeurs de roquettes et d’autres armes du Hamas, sans préciser où il a été tué.

Le Hamas a nié que les troupes israéliennes aient réalisé des gains significatifs ou soient entrées dans la ville de Gaza. Il n’a pas été possible de confirmer de manière indépendante les affirmations des deux camps sur le champ de bataille.

Israël concentre ses opérations sur la ville, qui abritait quelque 650 000 personnes avant la guerre et où, selon l’armée, le Hamas a son commandement central et un labyrinthe de tunnels. Ces dernières semaines, des centaines de milliers de personnes ont obéi aux ordres israéliens de fuir le nord, où se trouve la ville, même si Israël frappe également régulièrement ce qu’il considère comme des cibles militantes dans le sud, tuant souvent des civils.

Des dizaines de milliers de Palestiniens restent cependant dans le nord, dont beaucoup ont trouvé refuge dans des hôpitaux ou des écoles des Nations Unies. Le nord est privé d’eau courante depuis des semaines et le bureau humanitaire de l’ONU a déclaré que les dernières boulangeries en état de marche ont fermé leurs portes mardi pour manque de carburant, d’eau et de farine. Les hôpitaux, à court de fournitures, pratiquent des interventions chirurgicales – y compris des amputations – sans anesthésie, indique-t-il.

Majed Haroun, qui vit dans la ville de Gaza, a déclaré que les femmes et les enfants font du porte-à-porte pour demander de la nourriture, tandis que ceux qui se trouvent dans les refuges dépendent des dons locaux.

Ameer Ghalban, qui a poussé un parent plus âgé en fauteuil roulant sur l’autoroute principale de Gaza, a déclaré qu’ils vivaient chacun d’un morceau de pain par jour au cours des trois dernières années. « La majorité des gens ont quitté leurs terres parce que le siège est devenu absolu à Gaza. Nous n’avons ni eau, ni électricité, ni farine », a-t-il déclaré.

La situation n’est guère meilleure dans le sud, où des centaines de milliers de personnes déplacées sont entassées dans des abris de fortune. À la fois, 600 personnes doivent partager une seule toilette, selon le bureau de l’ONU.

Une frappe aérienne israélienne a frappé mercredi une maison familiale dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, tuant au moins 18 personnes et en blessant des dizaines d’autres, selon Iyad Abu Zaher, directeur de l’hôpital voisin des martyrs d’Al-Aqsa, où se trouvent les morts et les blessés. ont été amenés. Il a déclaré que le bilan pourrait augmenter à mesure que les médecins et les premiers intervenants fouillaient les décombres.

Un mois de bombardements incessants à Gaza depuis l’attaque du Hamas a tué plus de 10 500 Palestiniens, dont deux tiers de femmes et de mineurs, selon le ministère de la Santé dans le territoire contrôlé par le Hamas. On estime que plus de 2 300 personnes ont été enterrées par des frappes qui, dans certains cas, ont détruit des pâtés de maisons entiers.

Plus de 1 400 personnes sont mortes en Israël depuis le début de la guerre, pour la plupart des civils tués par Militants du Hamas lors de leur incursion. De nombreux otages ont également été pris ce jour-là. Israël affirme que 32 de ses soldats ont été tués à Gaza depuis le début de l’offensive terrestre, et que les militants palestiniens ont continué de tirer quotidiennement des roquettes sur Israël.

Les responsables israéliens affirment que des milliers de militants palestiniens ont été tués et imputent la mort de civils au Hamas, l’accusant de mettre les civils en danger en opérant dans des zones résidentielles. Le ministère de la Santé de Gaza ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans ses rapports sur les victimes.

La guerre a attisé des tensions plus largesavec Israël et le Liban Groupe militant du Hezbollah échanges de tirs le long de la frontière. Plus de 160 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée par Israël depuis le début de la guerre, principalement lors de violentes manifestations et de fusillades avec les forces israéliennes lors de raids d’arrestation. Quelque 250 000 Israéliens ont été contraints d’évacuer des communautés situées le long des frontières avec Gaza et le Liban.

___

Magdy a rapporté du Caire. La rédactrice d’Associated Press, Amy Teibel, à Jérusalem, a contribué à ce rapport.

___

Couverture AP complète à https://apnews.com/hub/israel-hamas-war