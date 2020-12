Des centaines et des milliers de nouveau-nés de tortues géantes d’Amérique du Sud ont inondé les rives du Brésil au début de la semaine, certains l’ont qualifié de tsunami de tortues. La vidéo a été publiée par la Wildlife Conservation Society (WCS) qui montrait une myriade de nouveau-nés de tortues dont le nom scientifique est Podocnemis expansa. Selon WCS, les bébés tortues émergeaient d’une plage de sable dans une zone protégée le long de la rivière Purus, qui est un affluent du fleuve Amazone au Brésil.

La vidéo a recueilli plus de 20,5 k vues sur Twitter alors que les internautes expriment leur admiration. L’un des utilisateurs a commenté: «Un tsunami que nous aimerions tous voir…», tandis que d’autres ont félicité les défenseurs de l’environnement du WCS pour cette scène impressionnante.

La masse de ces tortues a eu lieu dans la Reserva Biológica do Abufari (Réserve biologique d’Abufari) où les défenseurs des animaux de WCS Brésil surveillent les femelles adultes. Les écologistes ont gardé une trace des tortues femelles adultes et de leurs nids avant, pendant et après la naissance des nouveau-nés. L’étude est menée pour améliorer la gestion et la protection de cette espèce en voie de disparition, qui a été touchée par le trafic de sa viande et de ses œufs.

Selon le Communiqué de presse WCS Brésil, les écologistes disent que l’émergence s’est produite sur plusieurs jours, période pendant laquelle environ 71 000 nouveau-nés ont émergé en un seul jour, tandis que 21 000 autres et quelques jours plus tard.

WCS Brésil a cité Camila Ferrara, leur spécialiste des tortues aquatiques, qui a déclaré que pour la tortue géante d’Amérique du Sud, en voie de disparition, la naissance est une explosion de vie comme le suggère clairement la vidéo.

Cependant, Camila a également souligné que c’est aussi l’une de leurs périodes les plus fragiles. La naissance de masse est un moyen d’augmenter la survie et la synchronisation des naissances permet à ces espèces de voyager ensemble vers la rivière pour commencer leur nouvelle vie.

La tortue géante de rivière d’Amérique du Sud est la plus grande tortue d’eau douce d’Amérique latine. Il peut atteindre trois pieds et demi, soit près de 1,07 mètre et peser jusqu’à 200 livres, soit 90 kilogrammes. Ces espèces de tortues jouent un rôle écologique crucial dans la nature car elles dispersent des graines qui aident éventuellement à régénérer la végétation le long des couloirs fluviaux autour du bassin amazonien.

WCS Brésil dirige le projet de conservation de ces tortues en collaboration avec ICMBIO et est parrainé par Fundação o Boticário. La Wildlife Conservation Society est une organisation non gouvernementale (ONG) basée au zoo du Bronx à New York aux États-Unis. L’ONG vise à conserver les plus grands espaces sauvages du monde dans 14 régions prioritaires.