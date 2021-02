Des milliers de Néo-Zélandais contraints d’isoler plus de deux nouveaux cas de Covid

Des milliers de Néo-Zélandais ont été contraints de mettre en quarantaine deux nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués du jour au lendemain.

Tous deux sont les frères et sœurs d’un lycéen qui a été testé positif mardi, et l’un d’eux est un adolescent travailleur de Kmart.

Le premier des trois cas a été enregistré à Auckland et serait lié au cluster qui a plongé la ville dans un verrouillage de trois jours la semaine dernière.

L’élève infecté fréquente le lycée Papatoetoe et s’isole maintenant chez lui.

La Nouvelle-Zélande a diagnostiqué un nouveau cas local de coronavirus avec un lycéen du lycée Papatoetoe testé positif

Des infirmières parlent à des personnes devant une clinique éphémère Covid-19 à Auckland

La dernière épidémie est confirmée comme étant la souche britannique hautement infectieuse du virus.

L’élève avait été testé hier et n’était pas retourné à l’école depuis, a déclaré le ministre de la Réponse de Covid-19, Chris Hipkins.

Le lycée Papatoetoe a confirmé que tous les membres du personnel et les étudiants subiraient un nouveau test avant de rentrer chez eux mardi après-midi.

Le directeur général de la santé, le Dr Ashley Bloomfield, a déclaré que l’élève infecté vit dans un ménage de six personnes, un frère ou une sœur fréquentant également la même école.

Les autres membres de la famille seront testés immédiatement mais actuellement, le cas confirmé est le seul avec des symptômes.

Plus d’informations sur les sites potentiellement infectés seront publiées plus tard mardi.

Le lycée Papatoetoe avait récemment été fermé en réponse à l’épidémie de cas et n’a rouvert qu’aux étudiants qui ont été testés négatifs lundi.

Cela vient après qu’Auckland est entré dans un verrouillage de trois jours le 15 février après que trois personnes d’une même famille – une élève du lycée Papatoetoe et ses parents – aient été testées positives pour Covid-19.

La ville a été placée dans un verrouillage de niveau trois tandis que le reste du pays a été soumis à des restrictions de niveau deux.

Cela vient après qu’Auckland est entré dans un verrouillage de trois jours le 15 février après que trois personnes d’une même famille – une élève du lycée Papatoetoe et ses parents – aient été testées positives pour Covid-19

Deux autres cas liés à l’école ont été enregistrés plus tard la semaine dernière et après un nettoyage en profondeur, l’école a été rouverte lundi.

Jusqu’à présent, 1 413 contacts occasionnels plus ont été testés, 41 restant isolés en attendant les résultats.

Auckland venait juste de revenir aux restrictions de niveau d’alerte un mardi avant que le nouveau cas ne soit identifié.

Il y a actuellement neuf cas actifs dans la communauté.

Jusqu’à 31 employés du magasin Kmart de Botany sont considérés comme des contacts étroits du travailleur adolescent. On a dit à tous de s’isoler et de se faire tester pour les symptômes.

Papatoetoe High School a confirmé que tous les membres du personnel et les étudiants seraient soumis à un nouveau test avant de rentrer chez eux mardi après-midi

De plus, tout acheteur au magasin Kmart du 19 au 20 février entre 15h30 et 22h30 est considéré comme un contact «occasionnel plus».

On leur a également conseillé de rester à la maison et de se faire tester le plus tôt possible.

La Première ministre Jacinda Ardern a révélé que l’adolescente qui travaillait chez Kmart Botany avait plié des vêtements, entre autres petites tâches, pendant ses quarts de travail la semaine dernière.

«Ils faisaient des choses comme plier des vêtements, faire un peu du travail de clic et de collecte», dit-elle.

«Elle n’était pas caissière, mais nous sommes très prudents.