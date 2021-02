Des milliers de morts mais pas de poursuites

On estime que 250000 personnes sont mortes dans les combats entre 1989 et 2003

Les récits d’atrocités dominent les récits des années de guerre civile au Libéria, mais pas une seule personne n’a été jugée pour crimes de guerre par les tribunaux du pays.

Ceci malgré les 250000 morts estimés – soit environ 8% de la population à l’époque – et les survivants prêts à témoigner sur les conflits de 1989 à 1997 et de 1999 à 2003.

Mardi, dans un geste sans précédent, une affaire de crimes de guerre doit être entendue dans la capitale, Monrovia. Mais ce sera un tribunal finlandais qui tiendra une session extraordinaire, qui ne fera pas partie du processus judiciaire libérien.

Gibril Massaquoi résidait en Finlande lorsqu’il a été arrêté en 2020 et est accusé d’avoir tué des civils, violé et recruté des enfants soldats. Il nie les accusations.

Gibril Massaquoi, vu ici dans un tribunal de Finlande, nie le meurtre, le viol et le recrutement d’enfants soldats

L’affaire, bien que bien accueillie par les militants, soulève la question de savoir pourquoi les tribunaux libériens n’ont pris aucune mesure.

Arthur Bondo fait partie de ceux qui souhaitent voir des personnes jugées dans son pays.

Il a été recruté comme enfant soldat – mais pas par M. Massaquoi – en 1990, alors qu’il avait 15 ans.

Il a un souvenir clair du jour où les rebelles du Front patriotique national du Libéria (NPFL) sont venus à la ferme de son père dans le comté de Bong, au centre-nord.

«Ils ont abattu les porcs que nous élevions, nous ont ordonné de les transporter avec eux et nous ont forcés à les rejoindre», dit-il.

« J’ai vécu beaucoup de mauvaises choses. »

Il n’entre pas plus dans les détails. Il est clair cependant qu’il souhaite qu’un tribunal des crimes de guerre soit créé « pour mettre fin à l’impunité ».

La guerre civile au Libéria

Charles Taylor a dirigé la rébellion en 1989 et est devenu président

Le Libéria a subi deux épisodes de combats brutaux en 1989-1997 et 1999-2003

Charles Taylor a mené un soulèvement contre le président Samuel Doe, qui avait lui-même pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 1980

Doe a été exécuté en 1990 par un groupe rebelle dirigé par le prince Johnson

Quelque 250000 personnes ont été tuées dans l’ensemble des combats

Des milliers d’autres ont été mutilés et violés

Taylor a été élu président en 1997 après un accord de paix

La guerre a été relancée en 1999 lorsque deux nouveaux groupes rebelles ont émergé

Taylor a démissionné et s’est exilé avant un accord de paix en 2003

L’homme de 46 ans porte les cicatrices physiques et émotionnelles du conflit et veut s’assurer que les autres ne doivent pas subir la même chose.

L’histoire continue

Il a perdu un bras pendant cette période et est maintenant à la tête d’une association de personnes handicapées dans le comté de Bong.

« Les enfants soldats qui ont été utilisés vivent dans la pauvreté et les traumatismes. Si un tribunal pour crimes de guerre vient au Libéria et que des personnes sont poursuivies, personne n’utiliserait à nouveau des enfants soldats. »

«Besoin de fermeture»

Ses propos sont repris par le militant Adama Dempster de la Plateforme de défense des droits de l’homme de la société civile du Libéria.

Selon lui, « un tribunal chargé des crimes de guerre mettrait fin aux victimes de la guerre civile et donnerait également aux victimes une possibilité de réparation légale ».

Le témoignage des victimes est devenu un élément clé des procès pour crimes de guerre, et le tribunal finlandais siégera à Monrovia pour entendre ces témoins.

M. Dempster estime également que l’absence de procédure judiciaire et «l’incapacité de remédier aux violations des droits de l’homme passées pendant la guerre [has led] à la violation des droits de l’homme actuels « .

C’était censé être différent.

Ellen Johnson Sirleaf, qui a remporté la première élection présidentielle post-conflit du pays, a inauguré la Commission vérité et réconciliation (CVR) en 2006 pour, selon ses propres termes, «aider au processus de guérison».

C’était un pays bouleversé par la guerre et qui cherchait un moyen de restaurer la confiance entre le peuple.

La CVR n’était pas un tribunal, mais elle a été créée pour identifier «les causes profondes du conflit, et [determine] ceux qui sont responsables d’avoir commis des crimes nationaux et internationaux contre le peuple libérien « .

Son rapport final en 2009 recommandait, entre autres, la poursuite de certaines personnes, la création d’un tribunal spécial et l’interdiction de certaines personnes de fonctions publiques pendant 30 ans, ainsi que des réparations pour les victimes.

Ellen Johnson Sirleaf (à gauche), qui s’est excusée d’avoir fourni de l’argent qui s’est retrouvé entre les mains de Charles Taylor, a été remplacée à la présidence par George Weah (à droite) en 2018.

Mais les recommandations ont été immédiatement embourbées dans une controverse politique.

Parmi ceux qui étaient censés être exclus, il y avait Mme Johnson Sirleaf elle-même en raison d’un lien passé avec un ancien chef rebelle et ancien président Charles Taylor.

Elle avait admis qu’elle avait donné de l’argent pour une opération de secours qui s’était retrouvée entre les mains de Taylor et s’était excusée à la commission – mais elle n’a pas démissionné.

Elle n’était pas la seule, et certains restent en fonction aujourd’hui. D’autres personnes occupant des postes d’autorité ont été identifiées pour des poursuites – dont deux législateurs qui siègent toujours au parlement.

« Les recommandations de la CVR ont eu des implications politiques pour les membres du gouvernement », a déclaré le chercheur libérien en justice transitionnelle Tennen Dalieh Tehougue.

« Une raison logique pour laquelle ils n’ont pas approuvé un tribunal pour les crimes de guerre et les crimes économiques, ou d’autres mesures, est que cela les aurait affectés. »

Elle pense également que la CVR a été une occasion manquée car « elle n’a pas fourni une plate-forme pour dire la vérité et les remords de la plupart des principaux acteurs de la guerre. La plupart d’entre eux ont justifié leurs actions avant les audiences du tribunal ».

«Pourquoi un tribunal des crimes de guerre maintenant?

Le gouvernement actuel, dirigé par le président George Weah, qui s’est présenté sans succès contre Mme Johnson-Sirleaf en 2005, a donné des messages contradictoires à un tribunal pour crimes de guerre.

En 2019, il a écrit au Parlement pour lui dire qu’il devrait conseiller et fournir des orientations sur la législation nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations de la CVR.

Mais plus tard dans l’année, il a déclaré aux journalistes que « depuis que nous sommes arrivés [in 2018], Je n’ai pas un jour demandé la création d’un tribunal pour crimes de guerre. Pourquoi maintenant? Quand on a des problèmes économiques, on essaie de développer notre pays, pourquoi se concentrer sur un tribunal des crimes de guerre maintenant? ».

Contacté par la BBC, le ministre de l’Information Ledgerhood Rennie a déclaré que « toute décision d’un tribunal chargé des crimes de guerre est celle qui émanerait du peuple libérien par l’intermédiaire de ses représentants à la législature ».

Mais il ne semble pas y avoir eu de progrès.

Une équipe de juges finlandais a visité certaines des zones où M. Massaquoi est accusé d’avoir commis des crimes

Plutôt que d’attendre, certains militants, dont le groupe suisse Civitas Maxima qui travaille avec les Libériens et fournit des informations aux autorités, ont tenté de trouver des voies alternatives vers la justice dans les tribunaux étrangers, d’où le procès finlandais de M. Massaquoi.

Aux États-Unis, l’ancien seigneur de guerre Mohammed « Jungle Jabbah » Jabateh a été emprisonné en 2017 pendant 30 ans, reconnu coupable de fraude à l’immigration pour avoir menti sur son passé en tant que chef d’une force qui a commis de multiples meurtres et actes de cannibalisme.

Thomas Woewiyu, qui avait fondé le NPFL avec Taylor, a également été condamné aux États-Unis pour fraude à l’immigration en 2018, mais est décédé avant la condamnation.

Le fils de Taylor, « Chuckie » Taylor, a été jugé en tant que citoyen américain par un tribunal américain et condamné à 97 ans en 2009 pour avoir torturé et tué des personnes alors qu’il était à la tête des services antiterroristes du Libéria.

Taylor lui-même est en prison, mais il a été condamné pour des crimes liés au conflit dans la Sierra Leone voisine.

Et Alieu Kosiah – un ancien commandant d’un groupe rebelle combattant le NPFL – a été jugé l’année dernière en Suisse.

M. Massaquoi – qui est sierra-léonais – avait témoigné devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, soutenu par l’ONU, mis en place pour enquêter sur les crimes de guerre commis dans ce conflit. Il a été transféré en Finlande en 2008 dans le cadre d’un programme de protection des témoins, qui prévoyait l’immunité pour les crimes commis en Sierra Leone, mais pas au Libéria.

Les deux conflits étaient étroitement liés.

« Je n’aime pas parler de la guerre, je n’aime pas y penser » « , Source: Godfrey Konnah, Description de la source: Blessé pendant le conflit, Image: Godfrey Konnah

Il y a des Libériens pour qui les souvenirs des combats sont trop traumatisants et ils préfèrent ne pas regarder en arrière.

Godfrey Konnah, maintenant âgé de 40 ans, a perdu sa jambe après que des éclats d’obus provenant d’une explosion de grenade l’aient frappé alors qu’il allait acheter du pain à Monrovia.

«Je n’aime pas parler de la guerre, je n’aime pas y penser», dit-il.

«J’ai évolué, qu’ils traduisent ou non un tribunal pour crimes de guerre, je vais bien. Ce que Dieu veut qu’il se passe arriverait.

Mais M. Dempster, qui a fait campagne pour un tribunal, estime que sa création donnerait aux victimes l’espoir que leurs préoccupations pourraient être prises en compte

Il ajoute que l’argent viendrait une fois que la volonté politique serait là.

Ce que le procès de M. Massaquoi pourrait faire, c’est relancer les discussions dans le pays pour enfin rendre justice aux centaines de milliers de victimes.