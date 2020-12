Les dirigeants du Front populaire de libération du Tigré fuyant un territoire accidenté, les craintes d’un conflit prolongé persistent. Mais avec les liaisons de communication et de transport encore largement déconnectées de la région de 6 millions d’habitants, il est difficile de connaître la situation sur le terrain, y compris l’ampleur du soutien populaire au TPLF et le nombre de morts.

«Notre capacité à résister dépend en fin de compte du soutien que nous recevons de notre peuple», a déclaré Getachew. « Il est possible d’avoir le scénario où nous arrêtons tout et transformons tout le monde en soldats. »

Il n’a pas dit combien de personnes combattaient activement, mais a déclaré que « nos militaires font des choses incroyables avec un nombre limité » et a affirmé que des dizaines de milliers de personnes avaient été tuées parmi les forces éthiopiennes et celles d’Erythrée voisine, ce qui est selon le TPLF. également impliqué. Le gouvernement éthiopien nie cela.

On ne sait pas combien de personnes ont été tuées lorsque les forces éthiopiennes ont envahi Mekele, mais le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré le week-end dernier que le plus grand hôpital de la ville n’avait plus de sacs mortuaires et que le personnel avait suspendu d’autres services pour soigner les blessés. se concentrer.