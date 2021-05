Des milliers de militants de «  Kill the Bill  » défilent dans les villes du Royaume-Uni contre les projets visant à accroître les pouvoirs de la police

Des milliers de manifestants de «Kill the Bill» ont défilé aujourd’hui dans des villes du Royaume-Uni contre les projets visant à accroître les pouvoirs de la police.

Les manifestants se sont rassemblés en grande foule dans quarante villes et villages pour s’opposer au projet de loi sur la police, la détermination de la peine et les tribunaux.

Tuez le projet de loi des manifestants se rassemblent à Trafalgar Square, au centre de Londres Crédits: Getty

Des milliers de personnes ont rejoint la marche dans le centre de Londres contre l’augmentation des pouvoirs de la police Crédits: Getty

Des manifestants se sont également réunis à Brighton Crédit: Alamy

Un manifestant laisse échapper une cartouche de fumée bleue dans le centre de Manchester Crédit: AFP

Des manifestants tiennent des pancartes indiquant « Black Lives Matter » à Sheffield Crédit: AFP

La législation donnerait à la police d’Angleterre et du Pays de Galles plus de pouvoir pour réprimer les manifestations non violentes et criminaliserait les marches considérées comme une «nuisance publique».

Les manifestants se sont rassemblés en grand nombre à Trafalgar Square dans le centre de Londres, tandis que des centaines se sont également joints à des marches à Manchester, Édimbourg, Leeds et Sheffield, entre autres villes.

Neuf personnes ont été arrêtées à Londres lors des manifestations d’aujourd’hui, a confirmé la police métropolitaine ce soir.

À Newcastle, les manifestants ont affronté des policiers qui les ont empêchés d’accéder à un poste de police.

Un témoin a déclaré: «La police a fermé la route et interdit l’accès, il y a eu quelques échauffourées et quelques manifestants ont été arrêtés.

« Après environ 30 minutes, les manifestants semblaient se rendre compte qu’ils ne réussiraient pas à passer, alors ils sont passés à autre chose. »

Les manifestants se sont réunis à Newcastle pour la manifestation « Kill The Bill » Crédit: Alamy

Des manifestants jouent des chansons dans le centre-ville de Newcastle Crédit: Alamy

Les gens dansent après la manifestation « Kill the Bill » dans le centre de Londres Crédit: AP

Les manifestants ont organisé un sit-in dans le centre de Manchester Crédit: AFP

La législation a déclenché un tollé en mars, Bristol étant secoué par des manifestations pendant près d’une semaine alors que les manifestations sont devenues violentes.

Le mois dernier, la police métropolitaine a également arrêté 107 personnes à Londres dans le cadre des manifestations.

Le projet de loi devrait passer au Parlement ce mois-ci – mais a été condamné par des groupes militants.

La manifestation d’aujourd’hui, qui a été menée par l’organisation caritative anti-violence domestique Sisters Uncut, a également présenté de nombreuses pancartes soutenant les militants écologistes Extinction Rebellion (XR) et le mouvement Black Lives Matter.

Un porte-parole du Home Office a affirmé que la législation aiderait les flics à combattre les «tactiques perturbatrices et dangereuses» utilisées lors des manifestations.

Ils ont ajouté: «Ces nouvelles mesures n’empêcheront pas les gens d’exercer leur droit civique de manifester et d’être entendus, mais empêcheront des perturbations à grande échelle – permettant à la majorité silencieuse de vivre sa vie.

Les manifestations de Kill the Bill ont coïncidé avec la campagne «Protest of One» de Extinction Rebellion, qui a vu des centaines de personnes monter et descendre le pays monter et descendre des barrages routiers pour protester contre le manque d’action du gouvernement sur le changement climatique.