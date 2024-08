CHICAGO — Des milliers de militants devraient se rassembler à Chicago cette semaine pour la Convention nationale démocratedans l’espoir d’attirer l’attention sur le droit à l’avortement, l’injustice économique et la guerre à Gaza.

Alors que la vice-présidente Kamala Harris a dynamisé Alors qu’elle se prépare à accepter la nomination démocrate, des foules de partisans se rassemblent, mais les militants progressistes maintiennent que leur mission reste la même.

Les militants disent qu’ils leçons apprises Les manifestants ont annoncé qu’ils suivraient la Convention nationale républicaine du mois dernier à Milwaukee et prévoient des foules plus nombreuses et des manifestations plus vigoureuses à Chicago, une ville aux racines profondément ancrées dans l’activisme social.

Des manifestations sont attendues tous les jours de la convention et, bien que leurs ordres du jour varient, de nombreux militants conviennent d’un cessez-le-feu immédiat dans la Guerre entre Israël et le Hamas est la priorité.

Les choses devraient démarrer dimanche, à la veille de la convention, avec une marche pour le droit à l’avortement le long de l’emblématique Michigan Avenue.

L’organisatrice Linda Loew a déclaré que même si les démocrates ont fait pression pour protéger les droits reproductifs dans leur pays, le problème est international. Ils marcheront en solidarité avec les personnes du monde entier qui luttent pour le droit de contrôler ce qui arrive à leur corps, ainsi que pour protester contre la l’argent que les États-Unis dépensent pour financer les guerres Cela pourrait être utilisé pour les soins de santé, a-t-elle déclaré.

« Nous pensons que les milliards de dollars qui continuent d’affluer vers l’État d’Israël et le flux d’armes ont un impact démesuré et horrible, en particulier sur les femmes, les enfants et les enfants à naître », a-t-elle déclaré. « Tous ces éléments sont liés. »

Le groupe le plus important, la Coalition pour une marche contre le DNC, a prévu des manifestations le premier et le dernier jour de la convention.

Les organisateurs disent qu’ils attendent au moins 20 000 militants, y compris les étudiants qui ont protesté contre la guerre sur les campus universitaires.

« Les personnes qui ont le pouvoir seront présentes », a déclaré Liz Rathburn, organisatrice étudiante à l’Université de l’Illinois à Chicago. « Les personnes présentes au United Center sont celles qui décideront d’une manière ou d’une autre de notre politique étrangère. »

Des militants ont intenté un procès contre la ville plus tôt cette année, affirmant que les restrictions sur les lieux où ils peuvent manifester violent leurs droits constitutionnels.

Les dirigeants de Chicago ont rejeté leurs demandes de permis pour manifester près du United Center, dans le West Side de la ville, où se déroule la convention, proposant à la place un parc au bord du lac à plus de 5 kilomètres.

La ville a ensuite accepté d’autoriser des manifestations dans un parc et un itinéraire de marche plus proche du United Center. Un juge fédéral a récemment approuvé le parcours d’environ 1,6 kilomètre du groupe.

Le porte-parole de la Coalition pour la marche contre le DNC, Hatem Abudayyeh, a déclaré que le groupe était heureux d’avoir obtenu le droit de manifester plus près de la convention, mais il pense que leur marche préférée de 3 kilomètres serait plus sûre pour des foules plus nombreuses. Le groupe affrète des bus pour les militants d’une demi-douzaine d’États.

« Nous avançons à toute vitesse », a-t-il déclaré.

La ville a désigné un parc à environ un pâté de maisons du United Center pour accueillir une scène pour les orateurs. Ceux qui s’inscrivent auront droit à 45 minutes.

L’Armée des pauvres, basée à Philadelphie et qui milite pour la justice économique, prévoit de s’installer à Humboldt Park, dans le nord-ouest de la ville, et organisera des événements avec des candidats tiers. Jill Stein et Cornel Ouest, plus une marche de 5 kilomètres lundi jusqu’au United Center.

Certains membres du groupe ont passé les dernières semaines à parcourir plus de 130 kilomètres depuis Milwaukee, où ils ont manifesté pendant la convention républicaine.

« Les pauvres et les sans-abri sont brutalisés, leurs tentes et leurs campements sont détruits et rasés au bulldozer, de San Francisco à Philadelphie, en passant par Gaza et la Cisjordanie », a déclaré Cheri Honkala, porte-parole du groupe, dans un communiqué, alors que le groupe arrivait dans l’Illinois. « Ces violations des droits de l’homme, pourtant évitables, sont commises par des dirigeants démocrates comme républicains. »

De nombreux militants pensent que rien ne changera vraiment parce que Harris fait partie de l’administration Biden.

« Les revendications n’ont pas changé. Je n’ai vu aucun changement de politique », a déclaré Erica Bentley, militante de Mamas Activating Movements for Abolition and Solidarity. « Si vous êtes ici, vous allez devoir écouter ce qui est important pour nous. »

Les manifestants pro-palestiniens à Chicago ont été très visibles, fermer Des milliers de manifestants ont pris la route vers l’aéroport et ont organisé des sit-in devant les bureaux du Congrès. Certains prévoient d’organiser dimanche leur propre congrès d’un jour avec des candidats tiers.

« Quel que soit le candidat, nous marchons contre les démocrates et leurs politiques vicieuses qui ont permis à Israël de tuer plus de 40 000 Palestiniens à Gaza », a déclaré Fayaani Aboma Mijana, un organisateur de l’Alliance de Chicago contre la répression raciste et politique.

On ne sait pas si la convention attirera les extrémistes d’extrême droite qui soutiennent ardemment l’ancien président Donald Trump.

L’agent spécial adjoint des services secrets, Derek Mayer, a déclaré la semaine dernière qu’il n’y avait aucune menace de sécurité spécifique connue contre la convention.

La convention attirera environ 50 000 personnes dans la troisième plus grande ville du pays, y compris des délégués, des militants et des journalistes.

La ville a indiqué avoir pris les dispositions nécessaires avec la police et les services secrets. La sécurité sera renforcée, avec des rues fermées autour du centre de congrès.

Pour lutter contre les problèmes de circulation, les dirigeants de la ville proposent un nouveau Une gare de 80 millions de dollars à quelques pas du United Center. Ils ont également essayé d’embellir la ville avec des fleurs fraîchement plantées et de nouveaux panneaux. Les dirigeants de la ville ont également nettoyé un campement de sans-abri à proximité.

La police a suivi une formation En ce qui concerne la police constitutionnelle, les tribunaux de comté déclarent qu’ils ouvrent davantage d’espace en prévision d’arrestations massives et les hôpitaux proches de la zone de sécurité renforcent leur préparation aux situations d’urgence.

Mais certains ont des inquiétudes persistantes en matière de sécurité, craignant que les manifestations puissent devenir imprévisibles ou dégénérer en chaos.

« Nous allons nous assurer que les droits du Premier Amendement sont protégés et qu’ils peuvent le faire en toute sécurité », a déclaré le maire Brandon Johnson à l’Associated Press lors d’une récente interview.

L’activiste Hy Thurman a protesté et a été arrêté à la la tristement célèbre convention de 1968ville qui est surtout connue pour ses violents affrontements entre la police et les manifestants opposés à la guerre du Vietnam. Cet homme de 74 ans vit aujourd’hui en Alabama mais prévoit de venir à Chicago pour protester contre la guerre à Gaza.

« C’est quelque chose d’extrêmement personnel pour moi », a-t-il déclaré. « Je vois des parallèles. »