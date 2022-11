Des milliers de migrants vivant dans des hôtels de luxe avec des Britanniques déboursant 6,8 millions de livres sterling par jour pour les loger

Des MILLIERS de demandeurs d’asile et de migrants de la Manche vivent dans un luxe quatre et cinq étoiles aux frais des contribuables britanniques, peut révéler The Sun.

Un sur quatre des hôtels utilisés pour les héberger est classé dans les tranches supérieures indiquant la classe et certains complexes haut de gamme du pays sont bloqués pendant des mois.

Certains migrants sont hébergés dans des hôtels de luxe aux frais du contribuable britannique Crédit : PA

Un hôtel loué par le Home Office est le Great Hallingbury Manor quatre étoiles dans l’Essex

Les responsables du ministère de l’Intérieur sont « assis rafraîchissant booking.com » à la recherche de plus de capacité, a déclaré une source, faisant grimper les prix pour les Britanniques qui cherchent à partir à Noël et au Nouvel An alors que l’offre diminue.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que 4 500 lits d’hôtel supplémentaires avaient été acquis pour répondre aux besoins depuis septembre – alors que les conseils fournissant des logements avertissaient d’être au «point de rupture».

Les contribuables sont piqués pour 6,8 millions de livres sterling par jour – soit 2,4 milliards de livres sterling par an – pour garder 35 000 personnes en attente d’expulsion dans des hôtels britanniques.

Un hôtel loué par le Home Office est le Great Hallingbury Manor quatre étoiles dans l’Essex où plus de 50 hommes vivent en pension complète, certains se plaignant de la nourriture.

La propriété de style Tudor dispose de 44 chambres doubles, 20 chambres en chalets dans son parc boisé et son propre lac, aire de pique-nique et barbecue.

Une note sur la porte indique : « Notre hôtel est fermé au public. Toutes mes excuses pour tout inconvénient.

Un travailleur du site à 120 £ la nuit a déclaré: «C’est arrivé très soudainement à la fin de la semaine dernière, quand on a appris que les réfugiés arriveraient et resteraient jusqu’à deux mois.

« Il y a environ 50 hommes, tous entre 20 et 40 ans d’Afrique du Nord, et deux personnes qui s’occupent d’eux.

«Ils ont la gestion de l’hôtel – les chambres sont très confortables – et trois repas par jour. Certains se sont plaints de la nourriture car ce n’est pas ce à quoi ils sont habitués.

« Ils passent leur temps à se promener ou à jouer au football. La langue est un problème, mais ils ne disent pas grand-chose. Ils ont tendance à se garder entre eux.

Le Dolphin Inn au bord de la rivière Great Ouse à St Ives, Cambs, est un autre hôtel occupé, avec des dizaines d’Afghans et de demandeurs d’asile d’autres pays qui y vivent.

À l’intérieur de l’hôtel, qui offre une vue magnifique sur un pont du XVe siècle, on pouvait les voir profiter de télévisions numériques à grand écran et utiliser du matériel de gym déplacé dans leurs chambres.

Un habitant a déclaré : « Avant, les gens dépensaient une fortune pour rester ici ou vivre le long de la rivière, alors ils s’en sortent très bien. Cela ressemble plus à une résidence étudiante maintenant.

Le ministère de l’Intérieur a insisté sur le fait que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, avait été « parfaitement claire » sur le fait que l’utilisation excessive d’hôtels pour héberger les demandeurs d’asile était inacceptable et qu’elle « s’efforce de réduire les coûts pour le contribuable ».

Un porte-parole a déclaré: «De nombreux hôtels sont auto-évalués ou évalués sur les services qu’ils fournissent aux clients payants.

“Lorsque les personnes sont transférées dans un hôtel, la plupart des installations de l’hôtel, telles que les piscines, les spas et les salles de sport, ne seront pas disponibles.”

Pendant ce temps, le Premier ministre albanais Edi Rama a critiqué le Royaume-Uni pour avoir imputé la crise des migrants à son pays – bien qu’un quart des petits croiseurs de bateaux soient albanais.

Il a tweeté: “Le Royaume-Uni devrait combattre les gangs criminels de toutes nationalités et cesser de discriminer les Albanais pour excuser les échecs politiques.”

Cela s’est produit alors que 400 hommes, femmes et enfants ont été déplacés de la RAF Manston hier pour réduire le surpeuplement du centre d’immigration d’une capacité de 1 600 personnes.

Quelque 3 700 personnes y sont désormais détenues.

Les chefs de conseil du Kent avertissent qu’il existe un risque de désordre dans l’établissement près de Ramsgate.

Dans une lettre à Mme Braverman, ils ont exhorté le gouvernement à cesser d’utiliser le comté comme une “solution facile à ce qui est un problème stratégique national”.

Ils ont mis en garde contre une situation “critique” alors que la tension monte parmi les détenus dormant sur des tapis roulants sous des chapiteaux à l’approche de l’hiver au milieu d’épidémies de Covid, de gale et de diphtérie.

Hier, une fille a jeté une bouteille contenant une lettre par-dessus une clôture d’enceinte décrivant l’établissement comme une prison.

Il a dit que certaines des femmes étaient enceintes.

Pendant ce temps, le conseil municipal de Stoke-on-Trent a perdu une offre visant à maintenir une injonction de la Haute Cour pour empêcher les demandeurs d’asile de séjourner dans un hôtel.

Le conseil a interdit l’utilisation de l’hôtel North Stafford près de la gare de Stoke, affirmant que le déménagement enfreignait les règles d’urbanisme.

Le ministère de l’Intérieur avait contacté l’autorité avec une proposition d’utilisation du site.

