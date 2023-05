Des milliers de migrants submergent la frontière américano-mexicaine alors que le titre 42 expire

Commentez cette histoire Commentaire

EL PASO – Sur une parcelle poussiéreuse de terre américaine entre le Rio Grande et le mur frontalier américain, des milliers de migrants ont afflué cette semaine vers deux portes massives qui s’ouvrent sur les États-Unis. « Porte 40 » et « Porte 42 » sont distantes de deux miles, cette dernière partageant le même numéro avec la politique pandémique du titre 42 dont l’expiration très attendue jeudi soir a déjà déclenché la plus grande vague de passages frontaliers de l’histoire des États-Unis.

Les autorités américaines ont dirigé les migrants vers les grandes portes en acier, transformant la plaine fluviale à l’est du centre-ville d’El Paso en une immense salle d’attente extérieure.

« Nous voulons juste passer, mais ce processus est si lent », a déclaré Jesus Juarez, 26 ans, du Venezuela, qui a déclaré avoir passé un mois à traverser plusieurs pays pour atteindre cet endroit.

Lui et son cousin Carlos Juarez, 31 ans, avaient la gorge râpeuse et les yeux injectés de sang après avoir passé des heures dans la poussière tourbillonnante et le soleil brûlant. Des agents américains ont périodiquement ouvert les portes pour permettre à des groupes de 10 ou 15 personnes d’entrer pour un traitement et une chance de demander la protection des États-Unis. « Mais 100 autres arrivent », a déclaré Jesus Juarez.

La politique de santé publique d’urgence du titre 42 expire jeudi à 23 h 59, et pendant des mois, les responsables américains ont prédit une poussée migratoire après qu’ils ne sont plus en mesure d’expulser rapidement les frontaliers dans le cadre des restrictions pandémiques.

La simple anticipation de la fin de la politique a déjà déclenché un afflux massif, alors que des dizaines de milliers de migrants, principalement du Venezuela, ont traversé, certains disant craindre d’être expulsés après la levée de la mesure.

Les passages illégaux ont dépassé les 10 000 par jour cette semaine, les niveaux les plus élevés jamais enregistrés, laissant les postes de patrouille frontalière et les installations de traitement bondés au-delà de leur capacité. Mercredi, le chef de la patrouille frontalière, Raul Ortiz, a publié une note autorisant la libération d’urgence des migrants sans date d’audience lorsque les installations de détention dépassent 125% de leur capacité ou que d’autres seuils sont atteints. dépassé.

Cette décision est considérée comme le début de ce qui pourrait être le type de libérations massives chaotiques que les responsables de Biden ont cherché à éviter.

La note de service Ortiz publiée mercredi ordonne aux superviseurs de la patrouille frontalière d’utiliser une autorité appelée « Libération conditionnelle avec conditions » qui ordonne aux migrants de se présenter aux autorités américaines de l’immigration dans leurs villes de destination dans les 60 jours. Un juge fédéral a statué en mars que l’utilisation par l’administration Biden d’un similaire procédure était illégale, la qualifiant de « peu plus qu’un ralentisseur » pour les migrants arrivant illégalement.

Selon la note de service Ortiz, obtenue par The Post, « la décision de libérer un non-citoyen sur parole doit toujours être prise au cas par cas, en examinant tous les faits et circonstances au moment de l’inspection du non-citoyen, et seulement s’il y a est une raison humanitaire urgente, comme assurer la sûreté, la santé et la sécurité du non-citoyen individuel, ou un intérêt public important justifiant la libération conditionnelle.

La patrouille frontalière a enregistré en moyenne 8 750 rencontres de migrants par jour au cours de la semaine dernière, note le mémo, soit plus du double du pic de la crise de 2019, lorsque le nombre record de familles d’Amérique centrale a submergé l’administration Trump.

On ne sait toujours pas si la plupart des migrants qui attendaient dans le nord du Mexique ont déjà tenté de traverser, ou si la fin du titre 42 entraînera des vagues encore plus importantes dans les jours et les semaines à venir.

Les responsables du CBP avaient cette semaine plus de 25 000 migrants dans des cellules de détention et des installations de traitement le long de la frontière, soit trois fois la capacité nominale du système, selon les dernières données gouvernementales obtenues par The Post. La vallée du Rio Grande, dans le sud du Texas, et en particulier la région de Brownsville, ont été particulièrement occupées par les migrants vénézuéliens traversant la rivière en grands groupes, dont beaucoup utilisent des dispositifs de flottaison gonflables.

Les troupes de la Garde nationale du Texas et la police d’État déployées par le gouverneur Greg Abbott ont parfois tenté d’empêcher les migrants de grimper sur les berges de la rivière, mais de nombreux migrants de la région de Brownsville semblaient arriver à faire la queue pour être traités dans les tentes de la patrouille frontalière. .

À l’autre bout de l’État à El Paso, là où le Rio Grande n’est guère plus qu’un filet suintant, un chemin bien usé du côté mexicain mène le long d’un talus à une marelle à travers des pierres de rivière et une palette en bois abandonnée.

Une fois que les migrants ont traversé le centre du fleuve – loin d’un port d’entrée officiel – ils sont entrés illégalement aux États-Unis depuis le Mexique. Ils remontent du côté américain par une ouverture dans le fil barbelé, rejoignant la masse de personnes qui attendaient dans les limbes internationales, revenant parfois au Mexique pour s’approvisionner.

Les migrants se sont plaints de ne voir aucune agence internationale leur venir en aide alors qu’ils attendent dans les campements sommaires qu’ils ont installés dans ce couloir de terre particulier séparé des États-Unis par les barreaux du mur frontalier.

« Personne ne nous a aidés. Personne du tout », a déclaré Angel Moran, un Vénézuélien de 50 ans qui a déclaré qu’il attendait depuis six jours. « Je n’ai jamais vu un groupe international ici. Et il y a des enfants malades qui respirent la poussière, toute la journée et toute la nuit. Je me sens impuissant à regarder cela et je ne peux rien faire du tout pour aider. Qui est censé aider ces enfants et leurs mères ?

Moran a déclaré qu’il était le coordinateur de l’organisation Mesa de Unidad Democratica au Venezuela – un groupe opposé au président vénézuélien Nicolas Maduro et à son prédécesseur Hugo Chavez – il a donc estimé que son besoin de fuir était urgent.

Dans les refuges du côté mexicain et le long des rues de Ciudad Juarez, les migrants étaient confrontés à un choix : traverser maintenant ou attendre qu’une situation tendue passe.

Severino Ismael Martinez Santiago, directeur du refuge Pan de Vida à Ciudad Juarez, la ville frontalière mexicaine en face d’El Paso, a déclaré que de nombreux migrants étaient confus quant à ce que la levée des règles du titre 42 signifierait pour leurs efforts pour obtenir une entrée légale aux États-Unis. États.

« Ils sont mal informés. Ils croient que lorsque le titre 42 prendra fin, les portes des États-Unis seront ouvertes et qu’ils pourront traverser « , a déclaré Martinez. « Mais c’est loin de la vérité. Ce sera bien pire pour eux. »

Les responsables de l’administration Biden déclarent qu’ils intensifieront les expulsions et imposeront de nouvelles restrictions aux demandeurs d’asile qui traversent illégalement lorsque le titre 42 sera levé.

Martinez a déclaré que les personnes envisageant de migrer vers la frontière des États-Unis devraient attendre si possible.

« Voyez ce qui se passe », a-t-il dit. voir comment les choses se passent.