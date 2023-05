Des milliers de migrants se rendent à la frontière américaine alors que les restrictions du titre 42 prennent fin | Nouvelles américaines

Des milliers de migrants se dirigent vers la frontière américaine alors que la loi sur l’immigration du titre 42 change.

La règle, qui avait permis l’expulsion rapide des migrants, a maintenant expiré.

Un nombre record s’était rendu à la frontière sud des États-Unis dans l’espoir de traverser avant l’heure limite de minuit.

Au milieu de l’incertitude et de la désinformation entourant le changement des restrictions d’entrée, beaucoup craignent que cela ne rende l’accès aux États-Unis plus difficile.

Des dizaines de milliers de personnes ont fait leur chemin vers le nord à travers le Mexique vers les postes frontaliers alors que le temps s’est écoulé sur le titre 42.

Image:

Les migrants arrivent du côté mexicain de la rive du fleuve Rio Grande à Matamoros. Photo : AP



Image:

Photo : AP



Sky News a vu plusieurs centaines de migrants être arrêtés près du mur frontalier d’El Paso au Texas par des gardes-frontières américains, qui les ont escortés dans des bus pour les transporter vers un centre de traitement à proximité.

Ces dernières semaines, de nombreux migrants se sont retrouvés bloqués. Même les arrivants auxquels on donne des dates d’audience pour demander l’asile sont obligés d’attendre, dans certains cas jusqu’à quatre ans.

À El Paso, Sky News a parlé à Yandel Mackenzie, du Venezuela, qui m’a dit qu’il dormait dans la rue devant l’église du Sacré-Cœur depuis 15 jours.

Image:

Des migrants du Salvador traversent le Rio Grande. Photo : AP



Image:

Photo : AP



Il a reçu une date d’audience pour une demande d’asile, mais pas avant 2027.

« J’ai les papiers avec les dates d’audience pour 2027. L’audience avec le juge est à 8h30. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un ticket de bus pour nous rendre à destination », a-t-il déclaré.

Son ami, Wilmer Romero, également du Venezuela, a déclaré : « Je veux déjà partir parce que regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons.

« Nous dormons par terre et mangeons tout ce que nous pouvons trouver. Nous sommes venus dans ce pays pour progresser et aller de l’avant, mais c’est la vie, ce sont les choses que nous devons endurer pour pouvoir faire quelque chose avec notre vies. »

Maryeli Rivas s’est rendue seule à El Paso avec ses deux jeunes enfants.

Elle a déclaré: « Mon voyage a été un peu difficile parce que je suis seule avec mes enfants et nous avons vécu des expériences effrayantes. Personne ne m’a aidée à venir ici, personne n’a essayé de m’aider.

Image:

Des migrants attendent à une porte après avoir traversé de Ciudad Juarez, au Mexique, à El Paso, au Texas. Photo : AP



Image:

Photo : AP



« Dans le train, il m’est arrivé beaucoup de choses et quand je suis arrivé (au Mexique), j’ai décidé de me rendre et j’ai été détenu pendant quatre jours. Cela fait un mois que je suis ici parce que je n’ai pas ont les moyens de voyager. Ça a été dur.

À la fin du titre 42, les migrants seront confrontés nouvelles restrictions à l’entrée.

Ils ne seront pas autorisés à entrer s’ils arrivent à la frontière sans avoir d’abord fait une demande en ligne ou demandé l’asile dans un pays qu’ils ont traversé pour rejoindre les États-Unis.

Toute personne surprise en train de traverser illégalement la frontière ne sera pas autorisée à retourner aux États-Unis pendant cinq ans et, si elle le fait, elle s’expose à des poursuites pénales.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont critiqué les nouvelles règles, affirmant qu’elles supposent à tort la sécurité des migrants dans les pays autres que les États-Unis et l’efficacité d’un système de candidature en ligne qui s’est avéré irréalisable pour la grande majorité.

Les restrictions sont introduites en tandem avec d’autres mesures pour encourager les migrants à entrer légalement aux États-Unis.

Cela comprend des plans pour mettre en place des centres d’immigration américains dans différents pays ainsi qu’une extension de la « libération conditionnelle humanitaire » pour 30 000 personnes par mois en provenance d’Haïti, de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua.

Dans le cadre de ce programme, ils peuvent rester et travailler aux États-Unis pendant deux ans, avec le soutien d’un parrain.