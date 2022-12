Des milliers de migrants envahissent la frontière américaine (VIDEO)

Les agents d’El Paso ont arrêté près de 2 400 clandestins en 24 heures et les relâcheront tous en Amérique

Quelque 2 400 immigrants illégaux ont traversé la frontière américano-mexicaine à El Paso, au Texas, dimanche soir. Fox News a allégué que la police mexicaine et les ONG ont aidé de nombreuses personnes à entrer aux États-Unis, où elles ne seront pas détenues par les autorités.

Des séquences vidéo tournées par le journaliste de la chaîne, Bill Melugin, ont montré “plus de 1 000 personnes” traversant le Rio Grande vers El Paso, Melugin décrivant la masse comme “le plus grand groupe que nous ayons jamais vu.”

Les chiffres publiés lundi par les autorités d’El Paso indiquent qu’à ce seul point de passage, 2 399 migrants ont été rencontrés par les agents des douanes et de la protection des frontières au cours des 24 heures précédentes, tandis que 5 105 étaient en garde à vue dans la ville texane lundi, et 1 178 ont été libérés dans les États-Unis ce jour-là.

RUPTURE: Une énorme caravane de migrants de plus de 1 000 personnes est entrée illégalement à El Paso, au Texas, la nuit dernière, ce qui en fait le plus grand groupe que nous ayons jamais vu. La ville d’El Paso rapporte que Border Patrol a maintenant plus de 5 000 personnes en détention et en a libéré des centaines dans les rues de la ville. @Fox News pic.twitter.com/ewUQX757Lt – Bill Melugin (@BillFOXLA) 12 décembre 2022

El Paso est un point de passage prisé des migrants, dont 70 % viennent du Venezuela, selon les statistiques de la ville. Ni les autorités d’El Paso ni le CBP ne détiennent ces migrants, et une fois qu’ils sont traités, ils sont alors libres de voyager aux États-Unis, à condition qu’ils se présentent à une date d’audience future.

Le temps d’attente moyen pour ces dates d’audience est actuellement de 785 jours, et les migrants dans certaines juridictions sont libres de rester aux États-Unis jusqu’à 25 ans jusqu’à ce que leur affaire soit finalement entendue.

Cette politique est connue sous le nom de “Catch and Release” et a été rétablie par le président Joe Biden au cours de sa première semaine au pouvoir. L’ancien président Donald Trump avait suspendu la politique de l’ère Obama en 2017 et mis en œuvre la politique “Rester au Mexique” deux ans plus tard, selon laquelle les migrants demandant l’asile étaient expulsés vers le Mexique pour attendre les audiences du tribunal.

Un nombre record d’immigrants illégaux sont entrés aux États-Unis pendant le mandat de Biden, le CBP enregistrant plus de 2,3 millions de rencontres le long de l’intégralité de la frontière mexicaine au cours de l’exercice 2022, contre 458 000 en 2020.

Avant que cette masse de migrants ne traverse, la police mexicaine a escorté près de 20 bus remplis de migrants à Ciudad Juarez, la ville MX en face d’El Paso, et les a relâchés dans plusieurs ONG. Les migrants ont ensuite marché des ONG à la rivière et ont traversé illégalement El Paso. @Fox News pic.twitter.com/KgE2HUVbej – Bill Melugin (@BillFOXLA) 12 décembre 2022

Une vidéo distincte publiée par Melugin aurait montré des véhicules de la police mexicaine escortant des bus remplis de migrants à Ciudad Juarez, du côté mexicain du point de passage d’El Paso. Des ONG auraient ensuite reçu les migrants, avant qu’ils ne pénètrent aux États-Unis.